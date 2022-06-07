原标题：就业新选择 新赛道上的年轻人

“全凭兴趣爱好！灵感都来自日常生活，没想到还帮我实现了经济独立。”不到一年时间，95后季卿卿在社交平台上经营的个人账号，就收获了21.4万的点赞与收藏。“校园博主”也成了她灵活就业的一种方式。

类似的故事不在少数。就业“新选择”正在为年轻人搭建更广阔的舞台。

新职业、新选择，灵活多样也很“香”

如今，年轻一代的就业选择更多、更新。捏脸师、玩偶医生、整理收纳师、宠物殡葬师、密室设计师、陪诊师、酒店试睡员、哄睡师、游戏陪练师……各种新兴职业如雨后春笋般层出不穷，满足着新时代人们美好生活的需求。

“生活水平的不断提升，让雇主对家政服务的需求不再局限于日常清洁，而是希望他们能同时掌握营养学、教育学等更多专业知识，‘管家’也就应运而生。”茵澳生活服务集团董事长、英国管家协会服务集团大中华区首席代表郭亮说，这个新兴行业人才缺口大，“一个合格的高级家政服务人员可能有10多个单子去抢”。

制作餐谱、整理收纳、布置宴会，这是85后青年李文乐的日常工作。从中国人民大学经济学硕士毕业后，出于对工作自由度、创造性与成就感的追求，李文乐辗转加入“管家”队伍。

中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉认为，相比上一代人，90后甚至00后的年轻劳动群体更加关注工作环境，特别是工作的自由度。

很多新职业能满足这一点。“按部就班、一成不变的工作内容会让我逐渐失去动力，而现在做的每一条视频，都是一个全新的元素。”B站UP主“安州牧”说。因为痴迷于历史，他自己制作了一系列讲解两晋南北朝历史的短视频，慢慢在B站走红，积累了90多万粉丝，还成立了小团队。

“可能到80岁，我还在坚持做‘管家’。”李文乐认为这份工作能实现自我和社会价值，他希望让更多人意识到“家就是宝藏”、让更多家庭焕发新面貌。此外，“作为新兴职业的从业者，我有责任将从业经验和知识无偿分享给更多年轻人，让行业迅速壮大起来。”

中国人民大学劳动人事学院副教授周广肃认为，新经济的蓬勃发展催生出各类新兴职业和新型就业方式，从而“为年轻人创造了前所未有的机遇”。

新赛道上有更多“斜杠青年”

就业“新选择”的增多，催生了拥有多种工作和生活方式的“斜杠青年”。

前不久，人社部中国就业培训技术指导中心联合阿里钉钉发布的《新职业在线学习平台发展报告》认为，有95%的用户认为学习新职业、提升自身发展潜力是走出职业危机的关键因素，更有96%以上的职场人士希望学习新职业技能。

不过，“新赛道”并不意味着会比其他职业更轻松。季卿卿说，自己将来会是一名典型的“斜杠青年”，“新媒体运营经历可以丰富我的简历，但如果成为主业的话，我可能会陷入创作的焦虑当中。”

“UP主看起来门槛低、赚钱多，但正因如此，竞争非常激烈，不容易脱颖而出且随时面临被淘汰的风险。”B站UP主“尔东和小明”认为，不断地拼搏和学习是众多“新赛道”上的年轻人保持进步的重要“法宝”。

周广肃认为，技能提升才是长久保障，能否在工作中不断获得知识的积累与成长极其重要。

广东技术师范大学副校长许玲每年都非常关心毕业生的就业去向。她发现，如今高校毕业生的就业方向更加多元化，这给高校人才培养提出了更高要求。

“职业院校要主动拥抱产业变革，人才培养要适应产业技术结构层次，对专业和课程进行升级改造，培养适应地方经济社会发展的高素质人才。”她建议，由政府牵头制定可操作性强的实施细则，并针对产教融合政策落地情况建立督察制度。

解决就业问题也有新方法

国家统计局数据显示，截至2021年年底，全国灵活就业人员已接近两亿。根据智联招聘近日发布的《2022大学生就业力调研报告》，超3成应届毕业生选择自由职业、慢就业。灵活用工正在成为吸纳就业的“蓄水池”，而年轻人则有成为灵活就业人员新主体的趋势。但与此同时，灵活就业可能存在的收入不稳定、劳动保障缺乏等痛点日益显现。

国务院研究室副主任向东曾指出，灵活就业为群众特别是困难群众创造了就业机会，同时对就业服务和社会保障也提出了更高要求。为此，今年的政府工作报告提出，要完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点等具体措施。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚认为，国家政策着力于解决新就业形态发展中面临的急迫问题，即从事户外工作的外卖骑手等群体面临的职业风险。

新冠肺炎疫情期间，很多正常的求职过程被打乱，无论是用人单位还是求职者，都希望能找到更合适的求职方式。而线上求职、线上应聘、直播带岗等各种新办法正帮助人们解决这些问题。

日前，中国青年网联合快手推出“2022大学生云端招聘季”活动，参与此次直播招聘的企业涉及中航锂电、精研科技、光宝科技、歌尔股份等新能源、智能制造、生物科技类企业，总计提供了超过3.8万个岗位，“云助攻”大学生就业。数字经济与平台技术的发展，让AI面试、空中双选会、“直播带岗”等新型招聘模式成为新的就业潮流。

张成刚认为，从“面对面”到“屏对屏”，“直播带岗”瞄准了大学生的就业需求，让该群体足不出户就能了解招聘企业的基本情况、发展前景、岗位要求和相关福利待遇，从而降低搜寻成本，增加选择机会、提高匹配效率。

尽管就业领域面临诸多风险挑战，但解决问题的“工具箱”还相当充足。去年12月，国家发改委就业司有关负责人曾撰文指出，过去5年间就业大局基本稳定，就业各项工作成绩显著，“十四五”时期必须深入实施就业优先战略，全面强化就业优先政策，努力实现更加充分更高质量就业。（记者 魏婉 王林）

(责编：董童、李源)