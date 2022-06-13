人民网北京6月13日电 （记者许维娜）节能是生态文明建设的重要内容，是推进碳达峰碳中和、促进高质量发展的重要支撑。记者从国家发展改革委获悉，今日上午，国家发展改革委、北京市人民政府在线上启动2022年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周。

据了解，这是我国连续举办的第32个全国节能宣传周，今年的主题为“绿色低碳，节能先行”，举办时间为6月13日至19日。

国家发展改革委相关负责人介绍，党的十八大以来，各地区、各部门认真落实党中央、国务院决策部署，推动我国节能工作取得显著成效，以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.5%的经济增长，能耗强度累计降低26.2%，相当于少用能源约14亿吨标准煤，少排放二氧化碳约29.4亿吨，有力推动高质量发展。

“全国节能宣传周自1991年以来已连续举办31届，对传播节能理念、提高节能意识、营造节能氛围、推动全社会节能发挥了重要作用。”上述负责人表示，今年是党的二十大召开之年，是推进碳达峰碳中和的关键之年，也是全国节能宣传周举办32周年，广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生产生活方式，对推进碳达峰碳中和、促进高质量发展具有重要意义。

在线上启动仪式上，国家发展改革委相关负责人介绍，今年主要开展了以下7项宣传活动：

一是系统展示党的十八大以来我国节能工作取得的显著成效。从能源利用效率、产业和能源结构、节能政策和制度体系、重点领域绿色转型、节能降碳全民行动等方面，系统梳理、全面展示党的十八大以来我国节能工作取得的显著成效，充分体现节能和提高能效对推动生态文明建设、促进高质量发展的重要作用。

二是重点行业企业节能降碳实践活动。国家发展改革委邀请部分行业重点企业系统总结节能降碳实践，介绍节能降碳改造、能源利用效率提升等典型经验，引导企业严格落实节能降碳主体责任、履行节能减排法定义务。

三是绿色生活创建行动成果展示活动。全面展示节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建行动取得的经验成效，广泛宣传简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。

四是最佳节能技术和最佳节能实践（“双十佳”）展示活动。系统介绍“双十佳”国际能效合作机制的工作背景、取得成效及开展第三轮评选的初步安排，加大优秀节能技术和节能实践推广力度。

五是节能标准和能效标识宣传活动。从强制性能耗限额标准、强制性能效标准、能效标识三个方面对节能标准和能效标识进行宣传解读，普及节能标准标识基本概念和实施成效。

六是“防治塑料污染，共建美好家园”宣传活动。宣传展示电商、快递、外卖头部企业“减塑”优秀实践案例，发布行业“减塑”倡议，进一步加大“减塑”措施力度，推动形成绿色生产生活方式。

七是北京市节能宣传活动。宣传展示北京市中小学生节能和资源高效利用教育实践基地，以及住宅、体育场馆等超低能耗建筑示范项目。发布“自带杯行动”倡议，推动形成“减塑”新风尚。

记者了解到，国家发展改革委还会同有关部门开展了系列“云”上活动，围绕“节能云视界”“节能云课堂”“动漫云展示”“趣味云闯关”“活动云分享”等节能降碳主题，展播节能生活视频和节能知识动漫、开展节能降碳知识讲座、举办“节能达人PK赛”、分享活动动态等。通过开展内容丰富、形式多样的线上活动，广泛普及节能降碳基础知识，充分调动全民参与节能降碳的积极性。

“我们将围绕‘绿色低碳，节能先行’宣传主题，创新宣传方式、加大宣传力度、丰富宣传内容，动员全社会广泛深入参与，积极营造节能降碳浓厚氛围，形成崇尚节约、合理用能的社会风尚，加快促进经济社会发展全面绿色转型，为完成‘十四五’节能目标任务、推进碳达峰碳中和贡献力量。”国家发展改革委相关负责人说。

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