王育民

加快转型步伐，打造宜居宜业现代化中等城市

河北迁安：水韵钢城，渐渐绿意浓

仲夏清晨，驾车驶出迁安西高速口，水城相融、蓝绿交织的城市美景扑面而来——黄台湖粼粼波光中，倒映着错落有致的现代化建筑；“钢城大桥”仿若卧波长龙，向城市深处延伸……

依矿而起、因钢而兴，“钢城”迁安创造了综合实力全国百强、全省首强的辉煌。近年来，迁安市加快钢铁资源型城市转型步伐，依托滦河水资源，理水兴城、以水聚产、以水促转，不断完善城市功能、提升城市品质，实现了从钢铁大市到“北方水城，美丽迁安”的绿色蝶变。

“瞄准现代化中等城市定位，我们坚持右岸新城、左岸主城、云上之城‘三城齐抓’，加快推动产业美、生态美、园区美、企业美、城市美、乡村美、社区美、生活美，打造转型发展的创新之城、绿色低碳的生态之城、宜居宜业的幸福之城，开创县域现代化建设新局面。”迁安市委书记王文彬说。

碧水环绕、绿岛棋布的迁安城市美景。 河北日报通讯员蔡常颖摄

时间：6月2日8:00

地点：黄台湖景区

登顶迁安城区西部的黄台山，俯瞰黄台湖千亩水面，碧波荡漾，鸟儿翱翔。

“水是迁安的天然资源，更是城市灵气所在。”迁安市水利局副局长卜子田说，这些年迁安市通过治水、兴水，全力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的水生态。

卜子田指着远处的河道介绍，迁安境内有16条大小河流，其中滦河纵贯迁安全境54公里，并贯穿主城区。如今风光旖旎的“水景观”，过去却是“老大难”。“由于淤泥和尾矿砂在河底堆积，滦河旱季河道干涸，雨季涝灾不断。”

迁安市近年来实施了以滦河流域生态修复为主的治水兴水工程，疏浚、挖湖、治污，并依托“全域治水，清水润城”工程，实施西沙河综合治理、滦河—西沙河连通等一系列工程，对境内16条河流进行“一河一策”治理。

如今，迁安市主城区已形成水域14平方公里、生态绿地和湿地15平方公里的国家级水利风景区，城市蓄水能力达到4000万立方米。

时间：6月2日10:00

地点：冷轧暨氢能产业园项目现场

“项目投产后以自产的带钢为原料，年可消耗热轧卷板1100万吨，生产冷轧薄板1000万吨，与外购原料相比，吨钢成本降低5%，效益提高10%。”项目负责人刘福东算了笔账，新项目通过延伸产业链条，能大大提高产品附加值。

指着不远处的工地，刘福东说，未来，产品还将广泛应用于新能源汽车制造等领域，并依托炼钢产生的废气进行氢能综合利用，进一步延伸至氢能冶金、氢能重卡应用等领域，年可生产发动机14万台套、氢能重卡1万台，进一步推动迁安钢铁业向价值链高端攀升。

本着“依托钢、延伸钢、不唯钢”思路，迁安市重构产业发展新格局——已累计投资160多亿元，先后实施了鑫达220万吨H型钢、首钢特种电机硅钢等多项精品工程……

迁安市加快推进传统产业高端化、绿色化、智能化改造，稳步转向链式增长、融合升级。去年，全市精品钢材比重提高到38%，装备制造主营业务收入同比增长25%，工业技改投资同比增长22.1%。

在深耕制造业的同时，迁安市还推动生物制药、新能源、信息技术等新兴产业集群发展，促进物流、电商、旅游等现代服务业量质齐升，努力建设“创新引领、要素协同、链条完整、竞争力强”的现代产业体系。

时间：6月2日16:00

地点：数字城市综合运营指挥中心

大屏幕分成许多小格子，显示着不同监测画面；数十个操作台上，工作人员认真查看分析运行数据……“这是城市管理的‘智慧大脑’，已实现云服务、视频融合、数据共享等基础服务功能。”迁安市住建局海绵城市管理中心负责人李伟华说。

打造“云上之城”，迁安市从优政、惠民、兴业等方面实施政务数据归集、智慧应急、数字城管升级改造等项目建设，有效破除城市公共系统之间的“信息壁垒”，实现城市精细化管理、高效化运转。

运用数字技术，针对城市短板，迁安市坚持“缺什么补什么”，“地上”“地下”一起建、“面子”“里子”一起抓，系统性、精准性推动城市更新。今年，迁安市在市政基础设施、公共空间利用等领域共谋划实施城市更新项目83个，计划总投资70.45亿元。

主城区旧貌换新颜，新城建设加速推进。

打开迁安城市建设规划图，滦河自北向南从迁安穿城而过，左岸主城，右岸新城。迁安市正在右岸新城建设交通枢纽站、新党校，锚定新产业，拉开城市发展框架，将右岸新城打造为产业引领的创智高地、智慧赋能的零碳新城、生态宜居的公园城市。

位于迁安市中心区的九江体育中心灯火璀璨。 河北日报通讯员梁玉水摄

时间：6月2日20:00

地点：九江体育中心

夜幕降临，位于迁安市中心区的九江体育中心灯火璀璨。许多市民在此拍照发朋友圈，感叹夜景之美。

在他们眼中，这里不光是拍照“打卡地”。“下了班带孩子到这来游泳，拿着迁安的身份证免费游一个小时，幸福感满满！”家住在附近的张小姿充满自豪地说。

当下，迁安市正致力于打造共同富裕国家样板，除了产业兴、生态美，还让百姓富起来。而这“富裕”不仅仅体现在收入上，更多地融入到民生福祉里。

在张小姿心里，幸福感就像是那滦河水，流淌不尽。“家里老人是慢性病患者，定期就能到市人民医院进行‘专属’体检。”

她所说的“专属”体检，是指该医院健康管理中心为市民“量身定制”的体检套餐。

“‘定制’体检让患者花最少的钱，做最精准的、有针对性的深度体检。”该中心主任唐立伟说，近年来迁安市推出全民健康管理服务，依据健康档案，迁安市人民医院和中医医院两大医疗集团对慢性病患者进行跟踪服务，提供就诊建议，并与院内学科专家一起进行会诊、随访，降低患者的患病风险、减少并发症。（河北日报记者王育民）

(责编：杨曦、初梓瑞)