赵志成 姚晓敏 安兴旺

浑源古城风貌。 安兴旺摄

浑源，一个历史悠久、钟灵毓秀，让人向往的好地方，境内的北岳恒山景区更是一张享誉全国的靓丽名片。

名山大川、文化遗存、矿产资源……这里有着得天独厚的禀赋。但曾经的粗放式发展，并未让这些宝藏物尽其用，浑源甚至一度戴着贫困的“帽子”。自脱贫攻坚战打响后，“绿水青山就是金山银山”的理念彻底改变了浑源的贫困局面，不但如期实现了脱贫摘帽，而且形成了举文化生态牌、建特色休闲城、走旅游康养路的特色发展路径。

如今，放眼恒山脚下的北岳大地，神溪景秀、寺塔威严、州衙壮观；环顾县城内，明清街巷、民国商号、大院民居、黄芪文化园、文化广场等能够展示浑源地域文化的地标承载物已鳞次栉比。

古城复兴，营造休闲度假慢旅地

端午假期，在太原工作的穆斯俊相约几位好友及其家人，在浑源县进行了两天半的旅游度假行。“受疫情影响，没有出省。网上看到今年春节期间，经过多年建设打造的浑源州署开‘衙’迎客，就来了。”穆斯俊告诉记者，住在这里有一种时空穿越和与文化对话的感觉，在全国也不多见。

浑源县委书记高莹告诉记者，浑源州署是浑源古城文化的重要承载物，定位为辽、金、元文化背景下“聆听浑源文脉、感观浑源文化、体验州署文化”的文旅项目，不仅展示着明清州衙建筑形制布局，也展示着非遗、饮食、军事、商贾、民俗等浑源诸多文化元素。

行走在古城内，不时会见到“钉绱鞋”“大碗茶”“货郎担”“推碾子”“吹粮麸”等特色人物铜塑像，这些依照民国年间浑源传统手工艺人形象设计的铜塑像，吸引游客驻足拍摄。“十步一廊、百步一景”，就连路灯、墙砖、地砖、商店牌匾和街巷楹联等细微处，都体现着浑源厚重的文化底蕴。这些被赋予厚重文化的文旅地标，与古城内永安寺、圆觉寺、文庙、栗毓美陵园等“国保级”经典古建连点成片，让古城内多元的建筑文化、民俗文化和宗教文化恢弘交错。

坚持“历史真实性、风貌完整性”发展思路，恢复21座复古建筑和构筑物，修复古建筑160多座，修缮清代民居建筑群落麻家大院等传统民居，古城风貌初见端倪。“浑源县倾力将历史街区打造成为游、购、娱一体式旅游目的地，使其在文物保护的基础上更加有效地实现文旅融合，让浑源古城与北岳恒山、悬空寺两大景区南北呼应，打造城市慢旅的新热点。”该县文化和旅游局局长晋红涛说。

项目承载，文旅牵引一二三产融合

在县城西，一处占地32亩，总投资8000万元，总建筑面积11000多平方米的建筑物是黄芪文化园，已对外开放。黄芪博物馆和黄芪加工互动展销区，以图文并茂、历史记录与实物相映、视频和解说互补等形式，依次展现出恒山黄芪的独特魅力。

“黄芪文化园就像是浑源黄芪产业链的中枢大脑，又像是全县特色品牌产业商贸与文化的集聚地。其中，博物馆展示区和销售区，已经成为‘游浑源购特产’的首选地。”该县农业农村局局长郝希涛告诉记者，依托黄芪文化园，浑源县丰富黄芪产业体系，做大做强特色农业品牌，在增强产品竞争力上积极向文旅产业汇集，不断提升产品价值，实现种（养）得出、卖得好。“黄芪文化园的旁边，浑源凉粉文化园主体已经完工，建成后又是一个农文旅融合的好平台。”郝希涛说。

2021年，浑源县总投资5亿余元的全域旅游服务中心项目开工建设；总投资3.7亿元的神溪湿地公园PPP项目完成投资8000余万元；总投资2.3亿元的柳河生态修复治理工程顺利动工；总投资1.59亿元的汤头温泉疗养院改造一期工程正在完善设计；总投资1.75亿元的长城板块旅游公路建设完成39.48公里，完成投资1.1亿元……

今年以来，浑源县大力推进北岳恒山5A级景区创建，围绕29处文保单位积极创建A级旅游景区，加快推进总里程34.84公里的5个一号旅游公路建设，推动景区景点集中开发、组团发展。浑源县县长赵昱清说，通过树立“旅游+”和“+旅游”理念，不断加快旅游与文化、生态、农业、工业、体育等领域融合发展，全县已经形成游山、玩水、品文、赏景多业态旅游体系。

按照产业集聚、协同发展的原则，该县加快构建以县城为中心，神溪、汤头、千佛岭等为支撑点的康养产业规划布局，相继推进县城10.54万平方米棚改项目建设，实施了14个老旧小区改造。与此同时，大力实施道路畅通工程，实现了新老城区贯通畅通，古城交通环线整体改造提升，城市文化大道、城市景观大道的高标准绿化、美化、亮化。特别是统筹县城与中心集镇建设发展，形成了永安、西坊城、王庄堡等多个特色鲜明、功能强劲的小城镇。

搬出大山，幸福日子越过越甜

思源社区是浑源县易地扶贫搬迁最大的集中安置点，距离县城开车只有十分钟的路程。社区共有住宅楼120栋，安置着7个乡镇31个行政村6192户16066人。

走进思源社区，只见绿树成荫，道路整洁，楼房新颖别致；一处处凉亭、景观长廊内，老人们下着象棋、聊着天；大大小小的健身广场里，小孩子们嬉笑着打闹着，一幅幅和谐安居的画面时时映入眼帘；社区党群服务中心内，党建书吧、红色氧吧、爱心超市、卫生所、服务港湾等13个功能室为居民开展全天候便民服务。

“确保搬迁的党员和群众学习交流有阵地、文体活动有场所、生活购物有去处、健康安全有保障。”思源社区党工委书记王兴中自豪地说，社区最大的亮点是，确保搬迁群众就业有渠道，增收致富有门路。比如，社区实施的“三助三促”措施，通过助技能、促就业，助培训、促创业，助项目、促宣传。从职业技能培训到开发公益岗位、组织对口岗位招聘，多措并举，已有1800多人实现稳定就业。

“平均月工资1800元，上班就在家门口，啥都不耽误。”48岁的闫金梅是思源社区的居民，在社区物业工作。她说，“以前在家只能靠种地，收入也不多，现在楼上居住、楼下就业，晚上还可以去跳广场舞，没有比这更好的了。”

大磁窑镇骆驼界村搬迁户赵公宴分到的楼房内，家具、电器一应俱全。看着自家60平方米的房子，61岁的赵公宴说：“现在好了，打工回来也有个住处。”搬出来后收入怎么样？老人说：“土地流转有收入，拆除宅基地还拿到了政府的补贴款。我们原来是贫困户，现在成了城里人，自己都不敢想能过上这么好的日子。”

(责编：杨曦、初梓瑞)