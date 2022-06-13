原标题：不输进口车厘子 国产大樱桃“红”了山东烟台小镇

6月的烟台市福山区张格庄镇，大樱桃听着618的集结号新鲜水灵地上市了。

“从爷爷那代开始，我们的生活就靠着这些樱桃树。”6月2日，在张格庄大樱桃市场，58岁的柳玉东“淹没”在几百箱整装待发的“红宝石”之中。他说，“小时候，镇上的农户都要把樱桃拉到市场来卖，大家暗自较劲，‘攀比’哪家的果子成色好，卖的价钱高。”

如今，在这个盛产“国产车厘子”的“中国大樱桃之乡”，果二代、果三代依然与祖辈一样要强，执着于种出更出色的大樱桃。但不同的是，越来越多的张格庄大樱桃走出华东市场，搭上电商“飞的”销往全国，最佳赏味期限也终于不再浪费于线下市场的多重分销与冗长运输之中。

公开数据显示，2021年，该镇通过电商平台交易大樱桃400万斤，交易额5000万元，带动果农增收500余万元。

而今年，受疫情影响，往时蜂拥而至的外地商贩为“情”所困。但在拼多多等新电商平台的支持下，踩着年中大促的消费节奏，更大比例的张格庄大樱桃开始借助“拼购+产地直发”的通路直连消费者，从树尖直达舌尖。这个世代种植樱桃的农业小镇也因此摇身一变，转型为被不少学者、专家交口称赞的农业特色互联网小镇。

为保障果实新鲜，凌晨4点左右，张格庄镇的大樱桃已完成采摘，现摘现发，与时间赛跑。（摄影：薛童）

“云”销全国 日“拼”万单

“疫情期间，不亏本还能增收，这在以前可不敢想。”6月以来，24岁的果农杨钧翔每日忙得不可开交，但心中欢喜。他出生于张格庄镇一个三代种植樱桃的家庭。

与自智利漂洋而来的“洋樱桃”一样，张格庄大樱桃亦属“欧洲甜樱桃”一类。1861年，烟台成为我国北方最早开埠的通商口岸之一。美国传教士倪维斯将甜樱桃果树带到烟台。从此，大樱桃便在这里安家。只不过，为适应国内水土，农技人员对欧洲甜樱桃进行品种优选与改良。例如，当地一个常见品种“红灯”便由欧洲“那翁”与美国“黄玉”杂交而成。由于个头大，“红灯”挂在树上宛如一盏红灯笼。

如今，张格庄90%以上的耕地都种植大樱桃，栽培面积约2万余亩，其中，设施栽培近400亩。该镇地处北纬37度黄金纬度带，昼夜温差大，樱桃糖度积累高；土壤中又含有适宜大樱桃生长的石灰岩层，根据当地农科院检测报告所述，张格庄大樱桃含钙量较市面其他大樱桃高出50%以上，尤为“补钙”。

杨钧翔尽管自小长于这块“老天爷赏饭吃”的风水宝地，但三年前大学毕业，他决定撇下专业，子承父业时，父母却极力反对。樱桃好吃树难栽，它喜水又不能渍水，既不抗旱又不耐涝。土壤湿点，光蹿个儿不结果；土壤干点，又会大量落果。

大半辈子都在伺候这些“小祖宗”的父母舍不得儿子继续吃苦。但杨钧翔却执意如此。他每日起早贪黑，与父母穿梭于田间地头，皮肤晒得黝黑，小心翼翼地呵护娇气的植株。到了五六月，临近收获期，他每天还要揣着个测糖仪，“甜度19-20采摘，口感才是最好。”

不过，春华秋实也有让人“意难平”的时候。近年来，受各地疫情影响，封控、滞留、市场关闭、延时发货等不确定因素总让当地果农提心吊胆。眼看外地客商来得越来越少，采购标准良莠不齐，线下市场越发艰难。而偏偏，新鲜度又是大樱桃的生命。一旦错过它娇嫩水灵的时期，这一汪果肉便很难再卖出好价钱。

“目前，我们90%的大樱桃都走线上，销往北上深及两广地区，最快24小时，最慢48小时就能送到消费者手中。”杨钧翔重新赢得父母支持的关键是他提出要尝试全新的农产品销售模式。自接手以来，他便主攻线上市场，为拼多多商家供货。而因需求旺盛，销量不降反增，年均涨幅接近20%。受益于此，他们的种植规模也从最初的5亩拓展至如今的100亩，团队也由上阵父子兵扩容至十多人。

在拼多多等新电商平台的支持下，更大比例的张格庄大樱桃从树尖直达舌尖。（摄影：薛童）

年近花甲的“果二代”柳玉东今年也从线下转战线上。“过去，我们往全国各地发货，但今年受疫情影响，就怕发过去一车，下不了高速，于是便转行给拼多多商家供货，不能收货的地方，平台上不能买，如此便可避免意外。”

而拼多多极味生鲜店铺负责人邹栋表示，这几年，从5月中旬到6月上旬的20多天，我们能卖出200万斤的大樱桃，其中，张格庄占到一半，供应量约100万斤，带来直接销售额3000余万元。“尽管今年受到疫情影响，但日均出单量依然破万。”

从农业重镇到电商大镇

在我国的水果版图中，张格庄大樱桃占有一席之地。

公开数据显示，截至2020年，山东以2938.91万吨的水果产量成为水果第一大省。其中，樱桃产量80万吨，种植面积150万亩，仅次于苹果和桃子，稳坐山东水果的第三把交椅。山东樱桃，无论种植面积还是总产量，均超全国半数。而在这樱桃第一大省，山东樱桃看烟台，烟台樱桃看福山张格庄。

一个半世纪以来，在成为“大樱桃优质产区”的道路上，张格庄的几代人都付出了艰苦卓绝的努力。“为了擦亮‘烟台大樱桃’这张名片，镇政府在樱桃种植的每个阶段都会安排专家对农户进行技术指导，不断提升全镇的樱桃种植管理技术。”张格庄镇农业综合服务中心主任闫顺杰表示。

在专家的帮助下，当地农户习得不少种植窍门，比如，在选用有机肥的同时还会往地里加入豆子、豆饼，改善果实口感。一些果农还会将早熟品种的甜樱桃树移栽进入日光温室，温室顶棚盖着棉被，装着自动卷帘机，温室内备有自动化排风设施，精准控制室温，从而进行精细化管理。

大樱桃通过拼多多平台销往全国各地，最快24小时，最慢48小时就能送到消费者手中。（摄影：薛童）

“为保障果实新鲜，我们凌晨2、3点就要起床摘果，用速度替代防腐剂，现摘现发，与时间赛跑。”柳玉东说，张格庄大樱桃的卓越品质和独特口感是果农、农业专家、政府共同努力的结果。

近年来，越来越多年轻人返乡创业。农忙时，他们还推动统一合作管理，实行标准化、规模化的生产模式；农闲时，大家组织“樱商大会”等活动，与来自全国各地的樱桃种植户切磋、交流。

年轻血液的输入也加快了张格庄发展新电商的步伐，“拼购+产地直发”逐渐成为当地重要的销售方式之一。与此同时，当地也出台了一系列电商服务举措，鼓励大家通过农地云拼、直播带货等方式实现快销、多销、广销，带动群众增收致富。

在拼多多上销售烟台大樱桃已有5年的朱万松表示，得益于农产品零佣金、流量倾斜等政策，其目前年销大樱桃20万单，其中接近五成采购自张格庄。

据了解，以张格庄镇为主的烟台新电商村矩阵，主栽品种仍以红灯为主，配以早大果、意大利早红、那翁、大紫、美早、先锋、拉宾斯等几十个品种，成熟期覆盖早中晚，全年总产量达3000万斤，年产值近5亿元。

“目前，我们线下已建成两个大樱桃交易市场，线上正在建设网络直播基地，今年还计划扩建、完善物流仓储，为承接更多电商业务做好准备。”闫顺杰表示。

而张格庄作为拼多多国产大樱桃的重要货源地，当地的优质车厘子也是拼多多618期间重点推介的对象之一。拼多多618大促的项目负责人表示，针对受疫情影响的产业带、农产区商家，平台将持续扩大对优质农货的覆盖规模和补贴力度，进一步开拓农产品的消费需求，推动品质好货直连全国大市场，助力产地“回血”、促进消费回暖。

“未来，我们希望更多农商加入到杜绝恶性价格竞争、以品论价，网络交易的新模式，带动更多优质樱桃通过拼多多等线上通道走向全国。”闫顺杰表示。

(责编：董童、李源)