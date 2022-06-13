原标题：交通银行多措并举为科技型小微企业注入发展新动能

科技创新在国家经济社会发展中具有战略支撑和引领作用。交通银行从产品创新、资源配置等方面加大金融支持力度、增强金融服务能力，着力解决科技型企业融资难、融资贵问题，激发企业科技创新的积极性，促进科技型小微企业融资“增量、扩面、提质”。

引入风补 为企业增信心

“缺乏传统抵押物、轻资产是科技型小微企业普遍面临的一大融资难题。”交通银行湖南省分行普惠金融部负责人表示，该行着眼于科技型企业全生命周期提供差异化服务，通过创新服务模式、畅通融资渠道、降低融资成本等方式，为企业发展蓄势添能。如有效组合应收账款质押、知识产权质押、普惠线上信用等方式，引入第三方担保机制，扩大政府风险分担模式应用，补齐企业融资的担保短板。

为着力缓解科技型企业融资难题，2021年，湖南省科技厅牵头推动开展了科技型企业知识价值信用贷款试点工作。作为试点银行，交通银行积极参与，截至目前已为20余家企业提供近8000万元授信支持。“让研发投入、知识产权、科技人才等创新要素成为科技企业获取贷款的‘硬通货’，使企业凭知识贷款更便利。”上述人士介绍。今年初，该分行通过“知识价值信用贷款”为湘潭某机器人科技公司投放500万元贷款，及时解决了公司有效抵押物不足贷款难问题，帮助企业新增三条生产线，扩大产能。

创新产品 解决燃眉之急

“资金需求量不大，但是资金要得急。”交通银行深圳分行相关负责人表示，“针对深圳科创企业众多，科创企业融资难等问题，交通银行深圳分行打造‘科创先锋贷’产品，目的就是要让普惠金融和科技金融实实在在的给科创企业带来实惠，越是在困难的时候越是能发挥作用。”

深圳某科技公司，主要为金融机构提供OCR自然语义识别等相关技术服务。接触伊始，公司营业收入不到600万，企业无抵押物可提供给银行，很难获得信用贷款，再加上客户刚刚接到金融机构的订单，急需资金扩充技术人员才能按时交付。交通银行深圳分行得知该企业情况后，迅速为该企业提供了100万元“科创先锋贷”。

“科创先锋贷”以专业一体化的“信贷工厂”运营模式，针对科创企业“轻资产、规模小”的特点，向企业提供最长3年期限，最高1000万的授信额度，年化利率最低至3.7%，从申请贷款到放款，最快可以在3-5个工作日内实现。该产品推出后切实为深圳科创小微企业解决融资难题。2022年以来，该分行累计为超过410户企业发放“科创先锋贷”约20亿元。

打破机制，赋能创新发展

如何突破“传统眼光”，解决科创型企业融资难的问题？ 2021年，交通银行江苏省分行成立科创金融专班，建立专业团队、专属产品、专项政策、专门风控的“四专”机制创新科创服务模式。同时，在科创专班权限内，将科创企业的融资上限，从2000万元升到了1亿元，极大满足了高科技企业快速发展的需求。

南京某科技公司主营为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发生产，公司合作伙伴包括国内外诸多显示面板制造龙头企业。随着企业规模的迅速扩大，融资需求也从2020年的1300万元快速扩大至2022年的5000万元。由于交行科创专班设立，客户新增授信由专班审批，该企业的客户经理及服务团队无需调整，保证了客户服务的延续性和稳定性，推动科创企业“微成长、小升高、高变强”，真正实现全生命周期服务。截至2022年5月末，该分行科创金融贷款余额88.21亿元，惠及科技型企业一千余户。

精准滴灌，助力纾困解难

疫情期间，中小企业的生产经营活动受到不同程度的影响，交通银行宁波分行精准服务区域实体经济尤其是高新技术、“专精特新”等实体企业，做好困难企业纾困帮扶，保障金融服务有序高效运转，全力打好疫情防控硬仗。

某生物公司为宁波市国家级高新技术、国家级专精特新企业，于今年3月份中标余姚大规模核酸检测实验室设备项目，金额3000万元。核酸检测任务繁重，必须全力提升核酸检测能力，中标项目必须抓紧开工。由于该企业在融资过程中遇到难题，导致存在资金缺口，项目无法紧急启动。交通银行宁波分行在得知这一情况后，立即采取行动，主动对接企业，了解金融需求，定制专项授信方案，为企业开辟全流程绿色通道，在3个工作日内完成授信审批、2小时完成放款，成功发放2400万元专项防疫信用贷款，为企业项目落地开工按下“倍速键”。

(责编：董童、李源)