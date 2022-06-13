郭歌

6月10日清晨，家住栾川县伊河北路某小区的冯女士像往常一样早早起床，到附近的伊河水系休闲区晨练。绿树环绕、空气清新的环境，让晨练的人心旷神怡。

“这里以前是一片杂草丛，垃圾遍地，根本无处下脚，现在河道宽阔，两侧都进行了硬化提升，我们也有地方休闲锻炼了。”冯女士切身感受着家乡的可喜变化。现在的伊河两岸，有绿树红花、休闲步道、凉亭长廊，盛夏的傍晚，水岸旁凉风习习，让人好不惬意。

栾川县伊河水系的提升，是栾川县委、县政府贯彻落实“以水润城、以绿荫城、以文化城、以业兴城”四篇文章的具体体现，在满足防洪需求、保持河流生态化的基础上坚持景观提升，将水系融入到整个城市发展和人们的生活中，扮靓了县城，提高了群众的幸福指数。

生态环境的改善，是提高居民生活指数的一项重要指标。水系的提升改造，正是栾川建设宜居型城市、提升城市环境的一个缩影。老旧小区改造，更是让百姓直观感受到宜居型城市的具体体现。

“以前小区里地面破损严重，下雨天到处是积水。电动车充电都是自己从窗户里拉根线出来，生活很不方便，但是现在不一样了。”家住城关镇金融巷建行小区的住户赵振华口中的“不一样”，是小区里新铺设的崭新透水砖，是粉刷一新的墙面，是统一规划的电动车充电桩……这些变化，正是他对老旧小区提升改造的切身体会。

近年来，栾川以“文明城市创建、绿色社会创建、老旧小区改造”为抓手，投资7亿元，实施社区建设类项目6大项。创建绿色社区8个，改造老旧小区85个，改造背街小巷52条，改造老旧小区地上地下各类管线约6万米，改造后的社区干净整洁，功能完善，群众满意度颇高。

栾川县坚持以城市提质为支撑，以城镇社区为单元，全力打造慢生活高品质宜居城市。以“提升城市空间和风貌管理”为导向，实施人行道提升、三线入地、公园游园、河道治理等城市风貌提质类项目，提升了城市“颜值”；以“治堵疏堵”为突破，实施交通畅通类工程，基本形成高速、国省道、县道与城区主干道互联互通，城区主干道与次干道互联互通，堵点改造治理成效明显；以“共享共治”为关键，实施城市治理行动，提升了城市内涵。同时实施青年安居乐业行动，建设凤凰天街青年友好型街区、200套保障性住房和200套青年人才公寓，提升栾川对青年的承载力、亲和力、感召力。

通过城市提质工程建设，栾川县实实在在为群众办了一批实事好事，让群众直观地感受到了城市提质工程实施以来的新变化，加快了山区小城向充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市转型发展步伐，伊水栾山养生城的美好愿景正在一步一步变成现实。

(责编：杨曦、初梓瑞)