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农业农村部印发方案 进一步做好扩大农业农村有效投资

2022年06月13日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神 进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》（以下简称方案）。方案要求，各地农业农村部门和部系统各单位要坚决落实党中央、国务院决策部署，进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务，打好政策组合拳，加速投资落地，全力抓好粮食和农业生产，为扎实推进农业农村经济稳定发展，坚决守好三农战略后院提供有力支撑。

方案强调，要狠抓财政支农政策落实落地，及时拨付支持粮油生产等各类政策资金，紧紧抓住二三季度施工黄金期，全力推进重大项目建设，加快形成实物工作量。要充分发挥金融保险支农作用，积极落实新增信贷支农政策，加快推进信贷直通车常态化服务，扩大农业信贷担保服务规模，持续推进农业保险提标扩面。要持续拓宽农业农村投资渠道，积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用，按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例，引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产，加大政府采购支持中小企业力度。

方案强调，要进一步提高政治站位，主动担当，积极作为，全力破解农业农村领域投资运行和项目建设中的痛点、堵点和难点问题。要突出工作重点，主动靠前服务，统筹做好项目策划、要素保障、调度推进等相关工作。要切实加大政策宣传力度，及时发放投资政策“明白纸”“一张图”，确保市场主体和农民群众应知尽知。要加强实地调研指导，抓好绩效评价，推动稳经济扩投资各项任务举措落地见效。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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