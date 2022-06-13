近日，东风公司党委下发《东风汽车集团有限公司贯彻落实<关于推动党史学习教育常态化长效化的意见>措施》的通知，就推动党史学习教育常态化长效化提出了六个方面要求。将党史学习教育引向深入，成为东风公司进一步推动党史学习教育常态化长效化的一个缩影。

今年以来，东风公司进一步守初心、担使命，聚焦问题精心开展专题学习研讨，用实招硬招为客户职工群众办实事，切实把党史学习教育与谋划工作、推动发展紧密结合，让党史学习教育走“新”更走“心”。

党史学习教育的“打开方式”更加多样化

过去一年，东风公司注重方式创新和实际效果，通过专题读书班、学习研讨、党史宣讲团赴基层开展宣讲、党史知识线上决赛等载体与形式，把一堂堂生动深刻的党课搬到“一线”、搬到“网上”。

如何让党史学习教育持续冒热气、接地气、聚人气？今年以来，东风公司不断丰富载体与形式，持续推进党史学习教育常态化开展、长效化落实。

领导班子授课，让思想“热”起来。4月14日，东风公司党委理论学习中心组（扩大）集体学习暨2022年高级管理人员学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班在东风公司总部开班。培训中，东风公司党委书记、董事长竺延风，东风公司党委副书记、董事黄伟，东风公司党委常委、纪委书记、国家监委驻东风公司监察专员温树忠均讲授了专题党课。以讲促学，引导广大党员从百年党史中汲取前进的智慧和力量。

“家国情怀文化讲堂”，让热潮“掀”起来。东风公司技术中心开设“家国情怀文化讲堂”，按照“一季度一主题一讲座一竞赛一宣传”的工作思路，选出最能体现家国情怀的精神，按季度有序推进学习，激励研发人员脚踏实地推动自主创新，突破“卡脖子”技术，坚守新时代研发人初心。

“沉浸式”体验，让历史“活”起来。 5月26日至27日，东风公司党委在红色水乡洪湖举行理论学习中心组（扩大）集体学习暨党史专题读书班。在红色教育基地，参会人员共同缅怀老一辈共产党人、革命先烈牺牲奉献的崇高精神，还结合汽车产业面临的风险挑战，互相交流了近期的工作思路和举措。

东风公司干部在湘鄂西苏区革命烈士陵园缅怀先烈。（受访者供图）

新媒体平台，让氛围“浓”起来。东风公司武装部充分发挥企业所属官微、抖音、视频号等融媒体阵地优势，引导公司干部员工学党史、强信念、跟党走。

党建结对，让行动“实”起来。4月2日，东风本田党委与宝钢集团股份武钢有限公司党委开展了一场别开生面的党建共建活动。双方对党建工作开展、党史学习教育、生产领域难点痛点等展开交流。

坚持不懈把实事办到群众心坎上

在党史学习教育中，东风公司各级党组织深入践行以人民为中心的发展思想，巩固“我为客户做服务 我为群众办实事”实践活动成果，持续开展倾听客户之声、改进客户服务质量活动，不断增强客户员工群众的获得感、幸福感、安全感。

持续在了解客户员工意见建议中办实事。东风公司要求各单位每季度开展员工思想动态调研，坚持落实领导干部基层联系点制度，推动各级班子定期深入基层、一线、市场开展调研，了解客户，解决实际问题。2月份以来，东风商用车、东风汽车股份等多家单位党政主要领导深入市场一线，与全国各地客户、销服网络面对面沟通，做实精准营销，提升客户满意度，推动品牌向上战略落地。

持续在践行央企责任中办实事。受疫情冲击等不利因素影响，汽车产业上下游许多中小企业面临巨大的生存压力。5月26日，东风财务公司协同东风旗下相关事业单元下发实施细则，对2022年6月30日前发放的商用货车消费贷款给予6个月延期还本付息政策支持。东风区域管理中心积极帮扶中小企业渡难关、增信心、稳经营，继续为服务业小微企业普遍减免租金25%。东风产业协作向枣阳、老河口等拓展，让更多群众享有美好汽车生活。

持续在关心关爱车主客户中办实事。神龙公司携近百家经销商“五一”期间在全国各高速服务区，不限汽车品牌，为车主提供免费检查、油液添加、24小时救援等服务。东风商用车制定灵活、贴心的延期还款政策以及“东风阳光 防疫护航”服务政策，以高效服务和养护关怀，帮助卡友减轻经济压力。

持续在解决急难愁盼问题中办实事。东风公司工会发布2022年“为职工办实事”清单，要求各级工会组织认真梳理和落实“为职工办实事清单”，打造“工”字系列特色服务。持续开展“悦东风”健身打卡活动，动员员工每天健身打卡，让员工在运动中保持健康体魄。东风公司团委主动为单身青年牵线搭桥，联合武汉经开区团委举办青年联谊交友活动。岚图汽车还成立了婚车队，进一步为青年未婚适龄员工打造定制服务。

从党史学习教育中汲取高质量发展的力量

推动党史学习教育常态化长效化，要在“常”和“长”上下功夫。东风公司坚持效果导向，把学习党史同解决实际问题相结合，确保把党史学习教育成效不断转化为干事创业的动力。

开展主题讨论，凝聚发展共识。东风本田各级党组织结合党史学习教育，开展“融合促变革 冲刺百万辆”大讨论，充分剖析面临的风险挑战，把干部员工思想凝聚到冲刺百万辆的目标上来。东风商用车车身厂党委等党组织结合今年的形势任务，组织干部员工开展“品牌向上”课题分组研讨，潜移默化地鼓舞人、凝聚人。

东风本田冲压2科联合宝钢开展异物专项课题。（受访者供图）

聚焦生产经营痛点，保证产业链稳定。以党建共建为载体，公司技术中心、东风乘用车公司、智新科技结合党史学习教育，启动了党建共建价值提升课题。三方围绕“研发、成本、保供”三个方向进行课题攻关。攻关中，三方共同为优化和稳定东风新能源汽车产业链、供应链赋能。

随着党史学习教育常态化长效化的逐步推进，在东风公司，党员们正从百年党史中汲取磅礴力量。“别人不愿干的我来干、别人干不好的我干好”日益成为东风公司党员的自觉行动。

今年3月，东风悦享接到自动驾驶车在雄安新区示范运营的部署任务。不到一个月时间，不仅要完成多台车辆、多条线路的调试，还要在陌生场景中完成新车型的首次部署。这几乎是不可能完成的任务。为此，东风悦享成立了党员先锋突击队，他们采取两班倒的方式与时间赛跑，最终成功完成部署任务。

3月7日，公司纯电动战略平台S2-E首台样车提前1个月在公司技术中心上电下线，标志着“东方风起”新能源跃迁计划向前迈了一大步。时间紧、任务重，党员率先站出来。公司技术中心相关部门联合成立党员突击队，高效推进性能目标和成本目标达成。

在新的赶考路上，东风公司广大党员干部正在为满足人民美好汽车生活需要、为建设汽车强国贡献坚实力量。

(责编：曹淼、李源)