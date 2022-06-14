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工信部：我国新能源汽车、智能手机等重点产业已跻身世界前列

2022年06月14日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，我国新能源汽车、智能手机、消费级的无人机等重点产业已跻身世界前列。

“党的十八大以来，我国经济由高速增长转向了高质量发展，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能已经成为了刻不容缓的重要任务。”徐晓兰表示，制造业是实体经济的基础，工业和信息化部完整、准确、全面贯彻新发展理念，把制造业高质量发展放在更加突出的位置，扭住供给侧结构性改革这条主线，统筹推进强基础、促转型、增动能、提品质，推动我国制造业质量水平整体实现跃升。

一是稳步提升产业基础能力。实施工业强基工程和产业基础再造工程。轨道交通、电力装备等一批关键的基础产品和材料，基本满足了国内的需要。布局建设了动力电池、增材制造等22个国家级制造业创新中心，两个国家地方共建的制造业创新中心，200多个省级制造业创新中心，建设了125个产业基础公共服务平台，29个新材料的重点平台。

二是大力改造提升传统产业。积极稳妥化解过剩产能，严格执行产能等量或者减量置换，1.4亿吨的地条钢全部出清、电解铝、水泥等行业的落后产能基本出清，实施重大技术改造升级工程，支持企业加快高端化、智能化和绿色化转型。2012年以来，技术改造投资占工业投资比重持续稳定在40%以上，成为提振工业投资的重要力量。

三是积极培育新兴产业。制定实施新兴产业发展规划，加大了技术、标准、政策的支持力度，高技术制造业、装备制造业，对制造业的支撑作用明显增强。新能源汽车、智能手机、消费级的无人机等重点产业跻身世界前列。服务机器人在家政服务、医疗康复等领域实现了规模化应用，骨科手术机器人已经成功实施2万例手术。

四是着力提升工业产品的质量。实施增品种、提品质、创品牌的“三品”专项行动，中高端产品供给能力显著增强。在增品种方面，功能化的纤维、生物基的纤维等产品走进千家万户，智能终端、智能家电等不仅满足国内多样化需求，还畅销海外。在提品质方面，家电、制鞋等领域与国际的标准一致性程度达到95%以上。在创品牌方面，2021年，24个工业和信息化领域的品牌入选了世界品牌500强，比2012年增加了14家。

徐晓兰表示，工业和信息化部将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加力巩固我国多年形成的产业链和完整的产业体系，保持制造业的占比基本稳定，统筹推进补短板、锻长板，打好产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战，推进制造业的高端跨越、智能升级、绿色转型。

(责编：申佳平、吕骞)

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