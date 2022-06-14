人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长辛国斌表示，十年来我国深入实施制造强国和网络强国战略，推动工业经济实现了质的稳步提升和量的合理增长。

辛国斌提到，从2012年到2021年我国全部工业增加值由20.9万亿元增加到37.3万亿元。以不变价计算，年均增长6.3%，远高于同期全球工业增加值2%左右的年均增速。2020、2021年，尽管受到新冠肺炎疫情的冲击影响，但是两年的平均增速仍然达到了6.1%。不仅有力促进了中国经济巨轮的行稳致远，也为稳定全球产业链供应链，促进世界经济复苏发挥了重要作用。

他同时指出，回顾这十年工业经济发展，我国主要采取了以下几个方面的举措：

第一，着力加强规划引领。以中长期规划和五年规划目标任务为统领，及时制定年度的预期目标和工作计划，形成长短结合、滚动推进的工业经济发展目标体系。

第二，着力强化政策供给。有关部门相互协同，中央和地方上下联动，围绕扩投资、促消费、保畅通、优环境等出台了一系列稳工业增长的政策措施，有力保障了工业经济的平稳运行。

第三，着力加快动能转换。加快企业技术改造和设备更新，推动智能化、绿色化、高端化转型，加快建设现代产业体系，实现高质量发展。

第四，着力激活市场主体。深化落实“放管服”和重点领域改革，持续加大对中小微企业的支持力度，加快优质企业梯度培育，大力减轻企业负担，千方百计稳住企业根基。

第五，着力扩大对外合作。统筹国际国内产业循环，扩大高水平开放，吸聚全球高端要素和先进制造业在我国布局，推进企业走出去，开拓国际市场，努力构建新发展格局。

第六，着力防范化解风险。加强关键核心技术攻关，维护产业链供应链的安全稳定，有效防范和化解风险挑战。

“当前，受地缘政治冲突，新一轮疫情等的冲击影响，我国发展环境的复杂性、严峻性、不确定性在上升，工业经济下行压力有所加大。但是这种冲击和影响，我们认为是阶段性的、暂时的。”辛国斌强调，从长周期看，我国制造业体系完整、配套齐全、韧性强、潜力大，长期向好的基本面没有改变，近期中央出台了扎实稳住经济一揽子的系列政策措施，对稳定经济既是“及时雨”也是“定心丸”。目前，企业复工复产正在有序推进，正在全力达产。随着各项政策靠前发力，持续加力，工业经济有望尽快回归正常轨道。

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