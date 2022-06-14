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工信部：十年来我国私营个体就业总数增加2亿多人

2022年06月14日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长徐晓兰在会上介绍，2021年我国私营个体就业总数达到4亿人，较2012年增加了2亿多人。

“十年来，我国促进中小企业发展应该说力度之大、出台政策之密集、含金量之高是前所未有的。”徐晓兰表示，我国促进中小企业发展的制度和机制不断完善，营商环境显著改善，走专精特新发展之路深入人心。我国中小微企业核心竞争力显著提升，对国民经济和社会发展的重要性和贡献越发凸显。要表现出以下三个特点：

一是增长快。截至2021年末，全国企业的数量达到4842万户，增长1.7倍，其中99%以上都是中小企业。具体到工业领域，我国规模以上的工业中小企业户数达到40万户，营业收入超过了75万亿元，利润总额达到4.7万亿元，较2012年分别增长了23.5%、38.7%、37.1%。

二是贡献大。第四次经济普查数据显示，中小企业的从业人数占全部企业从业人数的比例达到80%。2021年我国私营个体就业总数达到4亿人，较2012年增加了2亿多人。以中小微为主的民营企业是我国第一大的外贸经营主体，2021年对外贸增长的贡献度超过了58.2%。研究表明，中小企业与地区的经济增长的相关系数超过了0.8，中小企业活跃的地区，也恰恰是经济发展和择业的热点地区。

三是活力足。中小企业走“专精特新”发展道路是近年来我国中小企业发展的一个鲜明特征。专精特新“小巨人”企业中超六成属于工业的基础领域，超七成是深耕行业十年以上，超八成进入了战略性新兴产业链，超九成是国内外知名的大企业的配套专家。“小巨人”企业的平均研发强度达到10.3%，高于上市企业1.8个百分点。所以可以说，“专精特新”中小企业创新能力强、成长性好，在强链、补链、稳链中发挥着不可或缺的重要作用。

徐晓兰指出，下一步，工业和信息化部将继续全面落实落细惠企政策，用足用好各类工具，千方百计帮助中小微企业渡过难关，支持其不断提升创新能力和专业化水平，确保中小微企业市场主体稳定，为我国经济大盘的稳定奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)

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