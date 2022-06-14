人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部总工程师韩夏提到，截至目前我国已培育智能制造系统解决方案供应商超过6000家，炼化、印染、家电等领域智能制造的水平都处于世界领先水平。

韩夏表示，世界经济数字化转型是大势所趋，近年来，我国新一代信息技术与制造业融合取得了长足进展。支撑融合发展的基础不断夯实，融合发展水平迈上了新台阶。工业和信息化部主要抓四方面的工作：

一是深入推进数字化转型行动。截至2021年底，全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到51.3%和74.7%，比2012年分别提高了30.7和25.9个百分点。在新技术、新应用的作用下，我国制造业的生产方式、企业形态、业务模式和就业方式都加速变革，有力促进制造业提质、降本、增效、绿色、安全发展。

二是大力实施智能制造工程。发布智能制造国际标准42项、国家标准300多项，基础共性和关键技术国家标准的覆盖率达到97.5%。建成了700多个数字化车间、智能工厂，智能制造试点示范项目生产效率平均提高48%，产品研制周期平均缩短了38%，产品不良品率平均降低35%。

三是开展工业互联网创新发展行动。加快建设网络、平台、安全三大体系，工业互联网的应用已经覆盖45个国民经济大类，截至目前工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，标识解析体系已经完成夯基架梁，五大国家顶级节点稳定运行，二级节点基本实现全国省级地区全覆盖。培育较大型的工业互联网平台超过150家，连接工业设备超过7800万台（套），国家、省、企业三级协同联动的技术监测服务体系基本建成。

四是大力提升产业支撑能力。2012至2021年，我国电子信息制造业产业规模从10.7万亿元增长至14.1万亿元，软件产业规模从2.5万亿元增长至9.5万亿元，双双位居国民经济各行业前列。筑“魂”强“基”成效显著，工业APP数量突破60万个，经营管理类的工业软件市场占有率达到70%，产品稳定性、可靠性持续提升。

韩夏指出，下一步，工业和信息化部将坚持以智能制造为主攻方向，加快核心技术攻关，持续完善融合发展政策体系，深入推进工业互联网、智能制造等行动，提升制造业的数字化、网络化、智能化发展水平。

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