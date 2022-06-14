人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部总工程师韩夏介绍，我国5G基站数达到161.5万个，5G移动电话用户数超过4亿户。党的十八大以来，我国历史性实现了行政村“村村通宽带”，中小学校通宽带比例从25%提高到100%。

韩夏表示，党的十八大以来，我国信息通信业实现了跨越式发展，在经济社会发展大局中的战略性、基础性、先导性的作用日益凸显，为加快推进制造强国、网络强国和数字中国建设提供了坚实基础和有力支撑。主要表现在五个方面：

一是基础设施从铜线到光纤，从3G普及到5G商用，综合能力实现跨越提升。建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。历史性完成“光进铜退”改造工程，所有地级市全面建成光网城市，百兆及以上接入速率用户从无到有，占比达到93.4%，千兆用户数突破了5000万。4G基站规模占全球总量的一半以上，5G基站数达到161.5万个，5G移动电话用户数超过4亿户。

二是关键核心技术加速突破，技术产业实力显著增强。移动通信技术从“3G突破”“4G同步”到“5G引领”，我国企业声明的5G标准必要专利占比达到38.2%。建成了全球最大、最完整的光通信产业体系，光通信设备、光模块器件、光纤光缆等部分关键技术达到国际先进水平，涌现出一批全球领军企业。

三是创新应用从消费领域向生产领域不断拓展，形成了全球最大最活跃最具潜力的数字服务市场。互联网应用全面普及，移动支付年交易规模达到527万亿元，新经济形态创造超过2000万个灵活就业岗位，5G行业应用案例累计超过2万个。工业互联网创新发展战略深入实施，打造了与制造业发展阶段相匹配、“补课、提升、创新”相并行的“中国方案”。

四是信息服务更加质优价廉，数字便民实现普惠共享。我国历史性实现了行政村“村村通宽带”，中小学校通宽带比例从25%提高到100%，远程医疗覆盖所有的脱贫县。网络提速降费深入实施，宽带网络平均下载速率提高了近40倍，移动网络单位流量的平均资费降幅超过95%。通信行程卡累计提供公益查询服务近600亿次，有力支撑常态化疫情防控和人民群众顺畅出行。

五是行业管理和安全保障体系持续优化。以信用管理为基础的新型监管机制逐步建立，企业经营合规性、行业生态开放度和用户满意度都明显提升。电信网络诈骗等热点难点问题得到有效治理，垃圾短信用户投诉量降至历史最低。国家网络基础设施安全保障能力全面增强，工信领域数据安全管理体系初步形成，网络安全产业综合实力快速提升。

韩夏表示，下一步，工业和信息化部将全面加强新型信息基础设施建设，推动5G网络深度覆盖，实施5G应用“扬帆”行动计划，加快5G等新兴技术规模化应用，继续扩大产业开放合作，助力经济高质量发展和民生持续改善。

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