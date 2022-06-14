人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上提到，2.25万家部省白名单企业已经全部复工，上海规模以上工业企业达产率超过了70%。

辛国斌介绍，工业和信息化部聚焦重点区域、重点行业、重点企业，建立重点产业链、供应链企业白名单制度，加大跨地区、跨部门协调，千方百计支持企业复工复产，稳产达产，目前已经取得了积极成效。2.25万家部省白名单企业已经全部复工，绝大多数企业已经恢复到了疫情前的生产水平。

“长三角、珠三角是我国经济最发达的区域，这些地区的复工复产工作是我们这段时期的重中之重。”辛国斌介绍，江苏、浙江、安徽规模以上工业企业复工达产情况好于预期。上海规模以上工业企业复工率达到96.3%，达产率超过了70%。在上海疫情防控过程中，集成电路领域的重点企业一直保持90%以上的高产能利用率，汽车领域的达产率在稳步提升。“上海上汽集团6月上旬的产量实现了同比近60%的增长，像特斯拉已经实现满负荷生产。”辛国斌说。

此外，辛国斌提到，从大湾区情况看，广东的工业企业已经基本恢复正常生产。目前工业企业的复工复产率超过98%，汽车、电子信息等前期受疫情影响较大的重点行业已经基本恢复正常。

(责编：申佳平、吕骞)