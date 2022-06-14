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工信部：欢迎全球集成电路企业来华建设发展

2022年06月14日12:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）“我们欢迎全球集成电路企业来华建设研发、生产和运营中心，鼓励更多优秀企业家和高素质技术、管理人才队伍来华发展，共享市场需求增长带来的发展红利。”今日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会，工业和信息化部副部长徐晓兰在会上作出如上表述。

徐晓兰表示，中国是全球重要的集成电路市场。近年来，在内外资企业的共同努力下，我国集成电路的产业规模不断壮大，产业技术创新能力大幅增强，2021年全行业销售额首次突破了万亿元。2018至2021年复合增长率为17%，是同期全球增速的三倍多。

她强调，中国政府一直秉承开放发展的原则，致力于打造全球紧密合作的产业链、供应链。2020年，我国出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，所有政策对内外资企业一视同仁。

徐晓兰同时表示，工业和信息化部将着力做好政策落实工作，加大人才引育力度，务实深化国际合作，加强知识产权保护，营造公正公平的市场环境，推动集成电路产业实现高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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