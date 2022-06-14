人民网北京6月14日电 （记者申佳平）今日上午，中共中央宣传部举行党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会。工业和信息化部总工程师韩夏提到，我国连续组织开展APP侵害用户权益专项整治，累计通报、下架违法违规APP近3000款。

韩夏表示，随着互联网快速发展，各种在线应用和服务日益丰富，个人信息保护成为人民群众关注的焦点。工业和信息化部高度重视个人信息保护工作，深入贯彻《个人信息保护法》，综合应用法律规范、行政监管、技术支撑、社会共治等手段，个人信息保护得到有效加强。

她介绍，2013年，我部出台了国内第一部针对个人信息保护的部门规章，也就是《电信和互联网用户个人信息保护规定》，去年工业和信息化部组织起草了《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》，目前，正在对2013年出台的《规定》进行修订，强化应用程序关键责任链的管理，进一步健全个人信息保护制度体系。

同时，工业和信息化部以群众关切为重点，加强电信和互联网行业个人信息保护突出问题的治理。连续组织开展APP侵害用户权益专项整治，累计通报、下架违法违规APP近3000款，APP侵害用户权益的违规行为得到有力遏制。后续将围绕“全流程、全链条、全主体”监管，实现对各类终端、应用商店、软件开发工具SDK等关键环节和在架的APP的全覆盖，全方位保护用户权益。

此外，组织建设全国APP技术检测平台，累计完成322万款APP的检测。下一步，将打造面向移动互联网程序的检测和认证公共服务平台，着力提升自动化检测、大数据分析、监测预警、认证签名和公共服务能力，为行业治理提供更加有力的支撑。

“我们与各有关部门加强协同，发挥社会各界的积极作用，形成了政府监管、企业自律、社会监督、用户参与的共治格局。”韩夏表示，今后工业和信息化部将不断研究新情况新问题，总结新的实践经验，参照国际成功做法，加强监督检查，督促企业落实主体责任，提高合规水平，营造安全、健康、有序的信息通信应用环境。

(责编：申佳平、吕骞)