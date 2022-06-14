原标题：短视频平台“直播带岗”搭桥 蓝领招聘触“屏”可及

“工作找到了么？”“你签哪儿了”……又是一年求职季，这些成为很多人见面时的问候语。同时，不少人直言“通过直播招聘找到了合适的工作”。

近日，国务院发展研究中心发布《建议疫情期间借力“直播带岗”促进蓝领就业》报告（以下简称《报告》）。《报告》指出，“直播带岗”降低了招聘成本，增强了供求双方匹配精准性，提升了就业服务效率，广受企业人力资源和蓝领求职者好评。

2020年春季，多个省份受直播带货启发，举办的就业活动向线上转移，开始试水直播带岗。今年1月，快手平台推出蓝领招聘平台“快招工”，一炮走红。2022年春节期间，快手推出首届“新春招工会”，并开通“找工作”专属直播招聘通道，让蓝领群体“宅家”也能找工作。

原本作为应急之举的直播带岗，如今已发展成为各地推动就业的常态化新举措。打开快手等数字平台，点击求职相关板块，直播间里展示的不是各种商品，而是一个个工作岗位。2022年以来，江苏常州、山东济南与潍坊、山西等各地区相关部门，在快手等平台通过直播带岗的方式，针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举行招聘专场，“直播带岗”招聘新模式在全国广受欢迎。

“直播带岗”出圈背后，源自供需两端的需求旺盛。长期以来，蓝领群体找工作时深受供需匹配效率低、招聘信息虚假宣传等问题困扰。同时，用工单位的招聘门槛则水涨船高，如何高效地吸引新一代蓝领来上班，已经成为其头等要务。面对普通劳动者大量使用短视频平台求职的需求，快手基于广泛的用户优势，建立“快招工”平台，为用工单位和求职者之间搭建起“云”梯，让蓝领找工作触“屏”可及。

从线下招聘会到智联招聘等线上平台，再到近几年短视频招聘、直播招聘兴起，蓝领招聘就业市场与时俱进。从面对面到屏对屏，服务也在升级。专家介绍，与传统招聘模式不同，“直播招聘”无需投递简历，只需留下联系方式，即可完成职位投递，简易化的操作更适合蓝领群体。“快招工”也 成为蓝领招聘领域一张亮丽名片。

据快手内部人员透露，“直播招聘”是快手直播生态产业化的探索，快手上有规模庞大的蓝领用户，供需充足。作为平均日活跃用户达3.46亿的内容生态社区，每月有近6亿人活跃在快手，这让越来越多蓝领的求职需求被看见。

据快手科技创始人兼首席执行官程一笑透露，2022年一季度，快手直播招聘平台“快招工”板块的月活用户规模已超过1亿，春节期间单日收简历数量最高达15万。受益于快手用户的强信任关系和高频的真实互动，“快招工”的入职转化率以及用户留存率行业领先。

截至目前，快手“快招工”已经为宁德时代、理想汽车、中航锂电、比亚迪、歌尔股份、立讯集团、海信集团等众多制造企业进行“直播带岗”。 6月6日，富士康在快手开启直播带岗，为残障人士开辟招聘专场，迈出数字化招募探索的第一步。

据悉，快手平台的直播招聘已经发展出了互动解答、岗位快速轮播、车间直播等多种模式，未来有望出台更多类型和更细化领域的直播招聘。

(责编：董童、李源)