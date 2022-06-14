人民网北京6月14日电 （记者栗翘楚）近期，腾势品牌携首款高端豪华MPV腾势D9亮相并开启预售，宣告品牌进入全新发展阶段。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在发布会上表示：“我们相信，进入全新发展阶段的腾势，将在比亚迪和奔驰的共同支持下，创造新的瞩目成就，稳立于世界新能源汽车市场。”

据了解，腾势品牌是比亚迪和奔驰共同创立、已有十余年历程的合资公司，几乎是新能源汽车行业最早确定高端定位的品牌。

曾经遥不可及的自主品牌车型售价“天花板”，在新能源汽车领域终于频频触达。这既源于自主品牌企业多年深耕市场，对我国消费者需求的精准理解和把握，也源于自主品牌高效、快速的开发流程，从而借势新能源汽车大发展，塑造了全新形象，不断取得突破。

而与十年前相比，如今的新能源汽车无论在市场规模，还是用户认可方面都有大幅提升。

近年来，我国汽车产业抓住电动化、智能化、网联化转型机遇，强化顶层设计，着力推动技术创新、产品创新、市场创新，培育新增长点，一批核心技术相继取得突破，新能源汽车连续7年产销全球第一，汽车强国建设再上新台阶。

随着国家推进减排环保、“双碳”战略，新能源汽车销量将继续呈现大幅增长态势。2021年，我国新能源汽车累计销售352.1万辆，连续7年位居全球第一，实现由政策驱动向政策、市场双驱动的转变。

乘联会相关负责人表示，新能源车与传统燃油车走势形成强烈分化的趋势明显，新能源车将实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

近日，为落实碳达峰、碳中和目标，推动可再生能源产业高质量发展，国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，“十四五”期间推动可再生能源高质量跃升发展。并表示要加大绿色能源消费产品认证力度，鼓励新能源设备制造、汽车、IT 等企业提高绿色能源使用比例，生产绿色产品。

今年以来，我国新能源汽车自主品牌仍然保持高位增长，乘联会数据显示，今年5月自主品牌零售62万辆，同比增长5%，环比增长29%。5月自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增长9.8个百分点；1-5月累计份额46%，相对于2021年同期增长8.6个百分点。

乘联会相关负责人表示，从需求端看，随着中概股市值的谷底反弹和互联网行业的裁员风潮退去，专项债的发行节奏前置和在新基建领域的持续发力，收入预期和消费信心有望回升，高端新能源车市场仍有较强活力。

智能与电动是推动汽车产业变革的两个最重要的趋势。在新形势下，汽车的豪华定义面临着新能源时代的价值重构，新能源高端市场需要走向成熟。

4月3日，比亚迪汽车宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。这标志着，比亚迪成为全球首个正式宣布停产燃油汽车的车企。

据了解，未来，腾势的战略发展将由比亚迪主导、奔驰协助支持。比亚迪将负责腾势品牌的战略规划，特别是在技术研发、产品规划等方面，为腾势提供全方位、强有力的支撑。比亚迪将从整车设计、性能调校、内外细节打磨上，全方位塑造腾势新豪华产品矩阵。

智能化是汽车未来的发展方向，但未必是豪华的关键所在。从2012年推出腾势品牌至今，该品牌在比亚迪和奔驰的技术、理念赋能下，已在高端市场深耕了十个年头。

据了解，腾势D9拥有30项MPV细分市场首发、领先及独有的优势配置，围绕“设计、乘坐、智慧、驾驭、安全”为用户带来划时代的新豪华体验。 此外,基于对用户智慧出行需求的洞察，腾势打造出可实现5G速联的腾势Link超智能交互座舱，搭载七屏互联设计，配合黑金、扁平化的UI设计和全场景智能语音系统，支持四音区连续对话。同时，D9搭载了全新腾势Pilot高级智能驾驶辅助系统，支持L2+级智能驾驶辅助功能。

焕新后的腾势品牌将以“新豪华“姿态重新入场，将会全面激活30-50万元级豪华新能源市场的竞争态势，成为中国品牌在这一领域的又一强大势力，重构豪华新能源市场格局。

与此同时，旺盛的市场需求加快了腾势在渠道方面的布局。较之前透露的2022年底，全国68座城市建立200家门店，腾势宣布再次提速，将新增布局49座城市，于今年年底实现进驻全国117城、约270家门店开业，绝大部分的省份做到在200公里范围内就可以有店服务，97%的市场做到100公里享受服务。

今年3月，中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛（2022）表示：“预计，2021-2030年我国新能源汽车市场进入快速增长的新阶段。采用工信部、国家统计局的数据，团队的预测结果表明，燃油车销量的峰值会出现在2022-2023年，之后燃油车销量会持续下降，而新能源车在2030年左右销量与燃油车基本持平，占汽车总销量的一半，与中国节能与新能源汽车技术路线图的目标大体相当。”

“自主新能源汽车品牌崛起，正在改变市场版图。”乘联会相关负责人表示，由于中国新能源乘用车发展迅猛，自主品牌新能源表现超强，通过对于新能源消费者的快速反馈机制助力产业链主动转型调整，形成了在整车制造环节中的领先优势。当前，中国已成为世界新能源车发展的核心竞争市场，长期看自主品牌借助新能源车的强势增长将获得更优势的市场地位，也有助于提升新能源产业链的关键技术国产化水平。

(责编：鲁婧、吕骞)