理想汽车产业园二期项目将在顺义开工
2022年06月14日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电（记者栗翘楚）6月14日，理想汽车产业园二期项目(以下简称“理想二期项目”)在中关村顺义园临空板块举行开工奠基仪式。据悉，该项目总投资约13亿元，总占地5.86万平方米，预计2023年年底交付使用，项目由首程控股全程主导规划设计。
据悉，理想汽车产业园二期打造出了与一期建筑在功能配套相互联动、空间风貌相互融合、交通组织互通、景观环境延续等方面相呼应的配套服务空间。以节能环保、现代、科技、新能源为特色，建筑采用高效简洁的立面元素，打造出良好的产业园风貌氛围。
同时，理想二期项目作为首程控股第一批公募REITs产业园区项目，通过将开发建设及运营管理能力输出、转化、变现，收取建设期管理费用等方式提升基金收益，开拓基金管理人新收益模式。
近年来，顺义区着力打造高质量发展新高地，在高端制造特别是在新能源智能汽车全产业链条上，顺义区集聚了北京现代、北汽奔驰新能源、北汽越野车、理想汽车北京绿色智能工厂、京环装备等五大整车制造企业，宝马中国研发中心、北汽研究总院、理想汽车研发总部、理工华创电动车辆工程技术中心等9大研发设计企业也在顺义落户，全区零部件企业已达到150家。顺义形成了以研发设计为引领，整车及核心零部件制造为基础，汽车金融、汽车销售、共享出行、自动驾驶等为延伸的产业新生态。
(责编：鲁婧、吕骞)
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