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国家海洋动力装备产业计量测试中心获批筹建

2022年06月15日09:28 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局官网

人民网北京6月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为提升海洋动力装备产业核心竞争力，更好地发挥计量对海洋动力装备产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中船动力（集团）有限公司筹建国家海洋动力装备产业计量测试中心。

计量，是海洋动力装备可靠运行的保证，是连接产业创新生态的桥梁与支撑，为“海上丝路”保驾护航。燃烧、振动、摩擦、电子、液压等关键参数的精确测量，是海洋动力装备高质量发展的基础。通过毫秒级超高速连续精准测量，能够有效控制发动机内的稳定燃烧；喷油器活塞3-5微米级的测量和加工精度，确保了发动机的可靠喷油。研发温度场、制造加工精度、服务远程监测，离不开计量测试的全程保障。

据介绍，中船动力（集团）有限公司是我国海洋动力装备的龙头企业，专注海洋动力产品研究开发和技术创新，承担我国低速机创新工程等重大专项任务，拥有从设计研发到制造装配，再到试验验证、产品交付及后续服务维修的全产业链。依托中船动力（集团）有限公司筹建国家海洋动力装备产业计量测试中心，建立和完善海洋动力装备全产业链计量测试体系，解决产业内“测不了，测不准、测不全”的痛点难点，打造国际领先的海洋动力装备计量测试能力，驱动海洋动力装备产业不断发展和创新，高效支撑和保障海洋强国建设。 

(责编：杨曦、吕骞)

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