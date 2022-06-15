原标题：开发银行：支持以县城为重要载体的城镇化建设 “十四五”以来已向相关领域发放贷款911亿元

日前，国家开发银行制定印发《支持以县城为重要载体的城镇化建设工作方案》（以下简称《工作方案》），提出“十四五”时期，开发银行要结合各地县城功能定位，加大中长期投融资支持力度，促进产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面和环境基础设施提级扩能，推动实现县城公共资源配置与常住人口规模基本匹配，为实施扩大内需战略、协同推进新型城镇化和乡村振兴提供有力支撑。据统计，截至今年5月末，开发银行已累计支持了全国470个县城、近3000个项目，贷款余额2117亿元。在做好风险防控的前提下，开发银行将力争到2025年相关业务覆盖全国60%左右的县，到2030年覆盖90%左右的县。

据介绍，中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，对准公益性项目和经营性项目，鼓励开发性政策性金融机构增加中长期贷款投放。《工作方案》贯彻落实党中央、国务院决策部署，明确了开发银行“十四五”时期支持以县城为重要载体的城镇化建设的工作目标、重点方向和工作机制等。“十四五”时期，开发银行将重点支持县城新型城镇化建设示范县，以及位于大城市周边、具有专业功能、农产品主产区、重点生态功能区和人口流失转型等五种类型的县城，加大对发展特色优势产业，完善市政设施体系，强化公共服务供给，提升人居环境质量和促进县乡村功能衔接互补等重点领域的支持力度，助力新型城镇化建设和城乡融合发展。

据悉，多年来，开发银行一直高度重视服务县城城镇化建设相关工作，积极探索市场化融资模式，持续加大信贷支持力度。特别是“十四五”以来，开发银行以市政设施建设和人居环境提升等为重点领域，积极开展支持县城城镇化补短板强弱项相关工作，取得积极成效，支持了长兴县供排水一体化、泰兴市城北片区道路网络等一批位于新型城镇化建设示范县城的项目。其中，以县（区）域垃圾、污水处理项目为重要抓手，实施“百县千亿”专项金融服务，助力解决长期困扰百姓的垃圾、污水处理问题，补齐环境基础设施短板。2021年以来，开发银行已向相关领域发放贷款911亿元。

(责编：董童、李源)