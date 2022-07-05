尉迟国利

原标题：走进县城看发展|平泉：生态山城，悠悠文脉长

努力建成宜居、宜业、绿色、韧性、智慧、人文的现代化中等城市

平泉：生态山城，悠悠文脉长

清澈的瀑河穿城而过，河岸旁建筑错落有致。河北日报记者 霍艳恩摄

夜晚的平泉，绽放的霓虹灯编织了夜的美。河北日报记者 霍艳恩摄

平泉，如一颗生态明珠，镶嵌在冀辽蒙三省区交界处，她历史悠久、文化底蕴深厚。近两年来，平泉市实施了城建项目200余个，累计投资100多亿元，城市建成区面积扩大到近20平方公里，逐渐形成了“一城三区、一轴三带”的空间布局结构。

“以建设让人民满意的城市为目标，以‘精品’理念建‘精致’之城，按照‘建设冀辽蒙交界处商贸物流中心和区域性中心城市’发展思路，努力把平泉建成宜居、宜业、绿色、韧性、智慧、人文的现代化中等城市。”平泉市委书记王贺民说。

时间：6月10日6：00

地点：紫林公园

压腿、揉捏小腿……刚刚跑完10公里，市民杨晓东和跑友正在做身体放松。每天从西山出发，穿梭在绿树成荫的城市，一路闻花香、听鸟语、赏风景，绿草茵茵、空气清新的紫林公园是他们的终点。

“一个个可赏、可玩的口袋公园，就是一片片小小的城市绿洲。”杨晓东说，在这里锻炼，让人心情愉悦，充满活力。

建筑是城市的脸，绿地是城市的眼。近年来，平泉累计投资3.2亿元，构建了“一环、两带、五区、六园、多廊”的城市绿地系统。同时，科学建设了10个公园、15个口袋公园，人均公共绿地面积达12.5平方米。

“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的美好愿景，正逐步变成现实。

时间：6月10日8：00

地点：泽州园

右手持弓、左手握缰绳，胯下马仰天长啸——站在泽州园耶律阿保机的雕像前，一股大辽铁骑纵横驰骋的烈风呼啸而来。

建立辽国的契丹民族在这里发源。宋朝的包拯、欧阳修、苏辙、苏颂、沈括等都曾出使大辽，他们沿途触景生情，吟诗作赋，将一幅幅秀美的塞外风光呈现于世。

往事越千年，文化谱新篇。平泉将文化符号融入城市建设，在城市建筑风格、城市雕塑、广场道路等有形载体体现契丹文化、清文化等历史文化及菌文化的元素和符号，建设了契丹始祖庙、辽式仿古牌楼和契丹雕塑、食用菌之乡标志性雕塑、饮食一条街等城市文化项目,彰显城市个性文化特色，复建了宗畅寺、平泉书院等历史遗迹，打造了南大街等历史街区，公布喧哗街牌楼等10处为历史建筑，彰显和延续平泉的历史文脉。

时间：6月10日10：00

地点：山庄老酒文化产业园

走在迎宾路上，空气中弥漫着一股酒香。闻香寻酒，来到“图腾环列，碑林林立”的中国皇家酒文化广场的人们，总会被两栋造型独特的建筑吸引。

左边是“羽觞”，皇家酒文化博物馆就“藏”在里边；右边的办公大楼叫“方樽”，设计灵感来自四羊方尊。“天圆地方”的设计，蕴含着天人合一的哲学思想。

“山庄老酒文化产业园由我公司精心打造，目前已形成了‘一心两轴三区’的景观分布，是平泉市第一家国家4A级景区。”承德避暑山庄企业集团股份有限公司董事长尤文武介绍，立足景区提质升级，他们正积极争创国家5A级景区。

城市发展，产业是支撑。平泉坚持把产业园区作为城市发展的重要载体，通过产业集聚繁荣城市经济、拓展就业空间、增强人口吸纳能力，提升平泉经济开发区及食用菌加工、活性炭、矿山集约生产、新能源开发等5个特色园区发展水平。

近年来，平泉重点实施了平泉西青合作区一期、平泉汽车产业园综合服务、契丹始祖文化产业园等项目，打造城市商务中心和特色街区，促进产城互动融合。

时间：6月10日15：00

地点：瀑河广场

调漂、打窝、抛竿……雨后燥热退去，市民王勇正享受瀑河边的清爽。

水美鱼肥，绿柳成荫，这是自小生活在瀑河边老平泉人的记忆。

河在城中流，城在岸边长。曾几何时，河两岸平地变高楼，污染带走了几代人的回忆。

2006年开始，平泉对城区段河道进行综合整治。绵绵用力，久久为功。如今，一道靓丽的水景观带宛如画卷展示在城市中间。

“不出城廊而获山水之怡，身居闹市而有林泉之致。”瀑河广场河岸树木成群，健身器械旁、五角凉亭中、林荫小道上，幸福写在人们的脸上。

以居民满意度作为改造目标，今年平泉城区计划改造47个老旧小区，新增停车泊位1000个以上，新建口袋公园6个……着力破解民生痛点堵点难点，不断提升百姓幸福感、获得感、安全感。

“利用3年时间，通过持续开展系列专项行动，努力使城市空间布局趋于合理，风貌特色逐步显现，集聚能力持续增强，承载功能大幅提升，环境容貌明显改观，治理水平显著提高。”平泉市住建局局长王彦达信心满满地表示。

时间：6月10日20：00

地点：八沟大街

夜幕降临，灯光点亮城市。五彩斑斓的霓虹灯把平泉城区装点得流光溢彩，美丽又迷人。

八沟大街上，熙熙攘攘，车水马龙。

平泉古称“八沟”。清代，“五行八作”300余家商号店铺散落在这条街上，绵延20余里。如今，八沟大街上店铺林立，热闹非凡。此刻，步行街上，人来人往，烟火气袅袅升腾。

寻常烟火，就是最美的风景。今年，平泉制定了《2022年商贸流通系统提振居民消费促进经济增长的实施方案》，统筹做好常态化疫情防控和促进消费畅通流通工作，深度挖掘城乡市场消费潜力，不断培育壮大商贸流通市场主体。

同时，组织各商贸流通企业依托节假日等时间节点和该市众多旅游资源，以线上消费为主要方式开展“2022年春夏季节消费促进”活动，充分激发群众消费热情。

数据显示：今年一季度，平泉社会消费品零售总额累计完成11.3亿元，增速7.8%，高于全省平均增速，位列承德市八县（市）第一名，实现了首季开门红。（河北日报记者 尉迟国利）

(责编：杨曦、初梓瑞)