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多家国资联手投资高性能GPU

2022年07月05日18:21 | 来源：人民网
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7月5日，多家国有资本集中向专注于高性能通用GPU芯片及解决方案的沐曦集成电路（上海）有限公司投资10亿元人民币，为人工智能应用、云计算与大数据服务提供“中国芯”加速解决方案。

该轮投资的目标是研发出具有完全自主知识产权，全面兼容全球顶级公司产品的国产高性能GPU芯片产品及应用生态。其产品将有望落地应用于超算中心、大数据中心及云计算等数字经济场景。

沐曦专注于设计具有完全自主知识产权、针对异构计算等各类应用的高性能GPU芯片及解决方案，解决我国高性能GPU供应链安全问题。公司于2020年9月诞生于上海，于2022年1月第一颗芯片顺利流片，于2022年5月获评上海市科技型中小企业。

该轮投资方包括上海混沌投资集团、央视融媒体产业投资基金、中国互联网投资基金、经纬创投、国创中鼎继续超额追加投资、上海国盛资本、中鑫资本、和暄资本、建银科创、普超资本等跟投。

沐曦拥有顶层建制完整的初创团队，团队成员平均具有15年至20年世界一流高性能GPU设计和产业化经验。曾完整负责10多款世界顶尖高性能GPU产品开发及应用落地，同时掌握自主研发的核心知识产权以及完整的软件生态能力。

算力是人工智能时代的核心基础设施，高性能和通用性兼备的GPU是最重要的算力组成部分，其以强大的并行数据计算能力和良好的可编程性，成为通用算力引擎。

(责编：董童、李源)

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