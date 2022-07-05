人民网北京7月5日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受近日强降雨影响，珠江流域北江、西江干支流水位普涨。7月5日7时35分，北江干流石角水文站流量12000立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“北江2022年第3号洪水”。

目前，水利部维持洪水防御Ⅳ级应急响应，派出的工作组、专家组继续在广东、广西防汛一线，指导做好巡堤查险、水库安全度汛、山洪灾害防御等工作。

水利部水旱灾害防御司相关负责人表示，今年以来，西江、北江共发生７次编号洪水，其中北江发生３次编号洪水，编号数量均为1949年以来最多。

据预报，今明两日北江上中游、西江中下游仍有较强降雨，北江、西江中下游干流及珠江三角洲维持较高水位。今年入汛以来，北江、西江长时间大流量行洪，河道及堤脚等持续冲刷，堤防闸坝高水位运行，暴雨频繁，土壤饱和，工程出险和发生山洪灾害的风险加大，防御形势严峻。

在7月5日水利部举行的防汛会商会上，水利部副部长刘伟平表示，水利部将进一步分析珠江等流域汛情形势，安排重点水库调度、堤防巡查防守等暴雨洪水防御工作。

据了解，为确保群众生命安全、工程安全，水利部指导珠江水利委员会联合调度西江龙滩、百色、大藤峡等骨干水库群拦洪削峰，有效减轻下游防洪压力，控制梧州站水位在警戒水位以下约1米。广东省水利厅调度北江上游乐昌峡、湾头等水库全力拦洪，中游飞来峡水库7月4日白天压减下泄流量，为下游低洼地带人员转移避险赢得时间，随后逐步降低水库水位，为英德等地洪水下泄创造有利条件。全省水利系统共9100余人次开展巡堤查险和技术指导，累计发送预警短信35万余条。

(责编：王连香、高雷)