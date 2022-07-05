人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年新申请挂牌新三板企业203家 专精特新“小巨人”40家

2022年07月05日17:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月5日电 （记者罗知之）记者5日从北京证券交易所获悉，今年上半年，新申请挂牌新三板企业203家，比去年同期的47家增长331.91%。其中，有25家企业2021年净利润超过5000万，8家企业年净利润超过1亿元，呈现出“量增”“质优”的特点。

经营业绩表现亮眼

从业绩指标来看，203家新申请公司中，符合北交所财务标准的申请企业有140家，占比达68.96%。其中，2021年营业收入最高的达38.8亿元，2021年净利润最高的达8.29亿元。从平均表现来看，新申请企业2021年平均营业收入36359.14万元，较去年同期新申请企业高出207.15%；新申请企业2021年平均净利润3,496.51万元，较去年同期新申请企业高出200.25%。

创新能力不容小觑

数据显示，203家新申请企业中，国家级专精特新“小巨人”达40家，企业2021年平均研发费用为1263.34万元，占平均营收比重3.47%。新申请企业多集中在专用设备制造业（30家，占比14.5%）、软件和信息技术服务业（28家，占比13.7%）、计算机和通信和其他电子设备制造业（17家，占比8.37%）、通用设备制造业（14家，占比6.7%）。值得注意的是，其中不乏专注细分领域、掌握关键核心技术的排头兵企业。

四分之一企业重新申请挂牌

北交所数据显示，203家申请挂牌公司中，属于之前从新三板摘牌又重新申报的企业有55家，曾经接受IPO辅导的企业有81家（含二次申报企业29家）。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年新申请挂牌新三板企业203家 专精特新“小巨人”40家
　　人民网北京7月5日电 （记者罗知之）记者5日从北京证券交易所获悉，今年上半年，新申请挂牌新三板企业203家，比去年同期的47家增长331.91%。其中，有25家企业2021年净利润超过5000万，8家企业年净利润超过1亿元，呈现出“量增”“质优”的特点。…
2022“三品”全国行于7-9月开展 支持举办“新中装体验日”等活动
　　人民网北京7月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推进数字化助力消费品工业“三品”战略实施，进一步提振消费信心、挖掘消费潜力，巩固增强消费对经济发展的基础性作用，工业和信息化部决定于7月-9月组织开展2022“三品”全国行活动。 据了解，本次活动主题是“优品智造 尚品臻选 有品生活”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部