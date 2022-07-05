人民网北京7月5日电 （记者罗知之）记者5日从北京证券交易所获悉，今年上半年，新申请挂牌新三板企业203家，比去年同期的47家增长331.91%。其中，有25家企业2021年净利润超过5000万，8家企业年净利润超过1亿元，呈现出“量增”“质优”的特点。

经营业绩表现亮眼

从业绩指标来看，203家新申请公司中，符合北交所财务标准的申请企业有140家，占比达68.96%。其中，2021年营业收入最高的达38.8亿元，2021年净利润最高的达8.29亿元。从平均表现来看，新申请企业2021年平均营业收入36359.14万元，较去年同期新申请企业高出207.15%；新申请企业2021年平均净利润3,496.51万元，较去年同期新申请企业高出200.25%。

创新能力不容小觑

数据显示，203家新申请企业中，国家级专精特新“小巨人”达40家，企业2021年平均研发费用为1263.34万元，占平均营收比重3.47%。新申请企业多集中在专用设备制造业（30家，占比14.5%）、软件和信息技术服务业（28家，占比13.7%）、计算机和通信和其他电子设备制造业（17家，占比8.37%）、通用设备制造业（14家，占比6.7%）。值得注意的是，其中不乏专注细分领域、掌握关键核心技术的排头兵企业。

四分之一企业重新申请挂牌

北交所数据显示，203家申请挂牌公司中，属于之前从新三板摘牌又重新申报的企业有55家，曾经接受IPO辅导的企业有81家（含二次申报企业29家）。

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