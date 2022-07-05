人民网北京7月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推进数字化助力消费品工业“三品”战略实施，进一步提振消费信心、挖掘消费潜力，巩固增强消费对经济发展的基础性作用，工业和信息化部决定于7月-9月组织开展2022“三品”全国行活动。

据了解，本次活动主题是“优品智造 尚品臻选 有品生活”。活动期间在上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、重庆、四川等地举办若干促销专场、专业巡展以及行业活动。

工业和信息化部介绍，7月消费主题是“智宅华裳 品质人生”。开展家电、服装“促消费”主题活动，组织“中国企业家对话—谈信心”高峰论坛，推动实现消费品工业稳增长。支持举办中国健康家电高峰论坛、健康惠民饮水节、智能电视节等家电促销活动，鼓励地方开展家电下乡和以旧换新。支持举办中国纺织服装品牌大会、国际时尚周、新中装体验日、汉服节、国潮季等服装促销活动，加快培育中国优质品牌。

8月消费主题是“智能电子 绿色生活”。开展电子产品“促消费”主题活动，组织“中国企业家对话—谈消费”高峰论坛，全力推动市场消费升级。重点针对智能电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、VR/AR终端、蓝牙耳机、智能手表、智能手环等消费电子产品，面向智慧家庭、智能办公、智能健身等应用场景，开展专题促销活动。鼓励行业协会、互联网平台、生产销售企业整合行业资源，组织开展“以旧换新”“汰旧换优”活动，促进废旧消费电子产品回收与新产品升级。

9月消费主题是“健康适老 趣享家居”。开展食品、健康适老、智慧家居产品“促消费”主题活动，组织“中国企业家对话—谈品牌”高峰论坛，发布老年用品产品推广目录。支持举办国际厨卫家居博览会、中国食品博览会、预制菜行业峰会、健身美食节等食品促销活动，积极拓展沉浸式、体验式、互动式消费场景。支持举办中国五金博览会、年度家具优品推介、孝老爱老购物节等促销活动，推动家电产品配套洗涤用

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