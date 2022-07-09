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“二师兄”发力，6月CPI同比涨幅或扩大

记者 谢艺观
2022年07月09日09:13 | 来源：中国新闻网
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7月9日，国家统计局将公布6月份全国居民消费价格指数(CPI)，猪肉价格近期快速上涨等因素下，多家机构预计，6月CPI同比涨幅或有所扩大。

6月CPI同比涨幅或扩大

5月份，国内疫情防控形势向好，消费市场供应总体充足下，CPI同比保持稳定。

6月CPI同比会如何？据同花顺iFinD统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.43%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将有所扩大。

农业农村部监测，6月份，全国农产品批发市场猪肉批发均价为21.57元/公斤，环比上升4.3%，同比下降8%；蔬菜批发均价为3.3元/公斤，环比下降13.1%，同比上升1.9%。

中信证券表示，6月份猪肉平均价格环比上升，同时考虑到去年同期的价格水平，预计6月份猪肉价格对CPI的拖累或将进一步减轻。

“考虑到6月我国疫情形势有所好转，复工复产稳步推进，线下以及接触型的消费需求明显有所抬升，”中信证券预计，6月CPI或将呈现出温和抬升的趋势。

兴业证券认为，随着生猪产能持续去化，猪价见底回升，猪周期开启上行周期。另，5月原油价格涨幅强劲带动6月汽油价格环比上涨。但6月是蔬菜、水果大量上市的季节，蔬菜、水果价格季节性回落。综合基数看，预计6月CPI同比录得2.4%。

我国未来会否面临通胀压力？

在北京市西城区某超市内，中新财经记者注意到，6月24日，前尖、后尖价格还是每斤14.8元，五花肉每斤18.8元。一周后(7月1日)，前尖、后尖价格每斤已涨到16.8元，五花肉每斤已涨到20.8元。

生猪价格快速上涨，相关部门也密集“出手”。7月4日、5日，国家发改委三次发声，部署生猪市场保供稳价工作。

据农业农村部监测，截至7月8日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为28.98元/公斤，比7日下降0.4%，现回调态势。

猪肉价格是影响月度CPI的重要因素之一。英大证券宏观研究员郑后成认为，展望6-10月，“猪油共振”现象出现的概率较低。猪肉CPI当月同比方面，在2021年6-10月猪肉平均批发价单边下行的背景下，预计2022年6-10月猪肉CPI当月同比稳步抬升。

5月份，美国、英国CPI同比涨幅分别达8.6%、9.1%，续创40年来新高；欧元区CPI同比涨幅达到8.1%，再创历史新高；不少新兴经济体CPI涨幅超过10%，少数国家甚至达到50%以上。

我国未来会否面临通胀压力？国家发改委新闻发言人孟玮此前表示，展望今年后期，我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足，特别是随着应季鲜活农产品大量上市，市场供应量将持续增加，加之各地物流堵点卡点疏导得力，跨区调运能力明显增强，稳定居民消费价格具有坚实基础，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。

(责编：申佳平、陈键)

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