记者 谢艺观

想吃茅台冰淇淋，自己城市买不到怎么办？或许你可以去电商平台看看。

由于茅台冰淇淋目前只在部分城市售卖，在电商平台上，就衍生出了代购业务，价格也比原价高出一大截。

茅台冰淇淋线上代购价翻番

官方信息显示，目前茅台冰淇淋线下共有四家旗舰店，分别是5月19日开业的茅台国际大酒店茅台冰淇淋旗舰店，5月29日开业的贵阳万象汇茅台冰淇淋旗舰店，6月29日开业的西安曲江大悦城茅台冰淇淋旗舰店和南京新街口金鹰茅台冰淇淋旗舰店。

另，5月29日，“i茅台”APP在贵州开启茅台冰淇淋线上销售后，6月29日起，江苏、陕西两个省份也开放购买茅台冰淇淋。

除了这三个省份，目前其他地方的消费者想要购买茅台冰淇淋，只能另寻渠道。于是在电商平台上，不少商家做起了茅台冰淇淋代购生意。

在多个电商平台，中新财经记者注意到，虽然不同商家售价有所不同，但多数商家单杯代购价在100元以上，亦有商家标价高达250多元。

有些商家设置为3杯起卖，售价集中在300元以上，6杯的售价集中在700元以上，12杯的售价多在1200元以上，青梅煮酒、经典原味和香草三种口味可组合购买。

在“i茅台”APP上，普通装经典原味和香草口味标价66元/杯，青梅煮酒标价59元/杯；组合装(3种口味组合)12杯的标价为764元。

不考虑配送费因素的话，在电商平台上，不少茅台冰淇淋的代购售价已是原价的2倍，有的甚至达到3倍多。

在某线上店铺，茅台冰淇淋单杯标价128元，商家告诉记者，“之所以卖这么贵，是因为线上需要邮寄，还有包装费用以及运营成本，另外自己也需要赚钱，还包含一定的利润。”

“只要随便破损一个，我们卖好几个都赚不回来。”上述商家补充道。

电商平台显示，很多售卖商家标注为顺丰冷运，包装采用保温箱+保温袋+干冰，以保证冰淇淋不融化。

线上货源从哪里来？

从店铺介绍看，不少电商卖家称茅台冰淇淋为线下实体店代购，由于是代购商品，下单后开始排单，不能立即发货。还有商家表示，由于贵州线下实体店货源紧张，经常限量断货，从而导致发货时间较长。

中新财经记者咨询茅台国际大酒店茅台冰淇淋店，工作人员告诉记者，“1个人每天只能限购10个。”

记者7日在“i茅台”APP上查询，点击经典原味，选择普通配送到贵州市，单个商品限购数量为12个。

在部分旗舰店及“i茅台”APP存在限购措施下，记者注意到，部分电商卖家标注茅台冰淇淋有现货，全国多个仓库可发。

记者以消费者身份询问多个线上商家，有商家回复，“因为自己囤了货。”有商家表示，“是厂家直接发货。”还有自称线下代购的商家称，“我们都是稳定供货，每天两三千份，所以有现货。”

在这位自称“稳定供货”的商家店铺里，茅台冰淇淋12杯装券后价目前仅为1099元。该商家还称，“我们量大，自己发货，所以便宜，有很多商家都是找我们代发。”

对于“每天供应两三千份”的说法，茅台国际大酒店茅台冰淇淋旗舰店工作人员表示，“我们这边是没有这么多货的。”

西安曲江大悦城茅台冰淇淋旗舰店的工作人员也告诉记者，“虽然不限量购买，但这种情况是不可能的，哪个店能存这么多呢。”

至于有商家称从厂家直接发货，是否存在厂家私自销售给商家这种情况，贵州茅台酒官方客服表示，“我们确实有关注到这个问题，后续我们也会对这一方面进行改进，建议在‘i茅台’等正规平台进行购买。”

多个城市将开业，加价销售局面或缓解

面对线上商家加价销售茅台冰淇淋的行为，白酒行业专家肖竹青向中新财经记者表示，“现在一些‘黄牛’凭借消费者对茅台冰淇淋的期待、喜爱心理，打‘时间差’赚取差价，这属于市场行为，但也表明茅台冰淇淋是深受消费者欢迎的，消费者愿意付出更多的成本。”

在某电商平台上，有店铺茅台冰淇淋的月销量已上千，目前有500多条评价。

据贵州茅台介绍，7月9日，茅台冰淇淋店将在杭州、武汉、长沙、广州和深圳开业，“i茅台”APP也将同步在以上城市所在省份发售。

随着茅台冰淇淋在其他城市铺开，肖竹青称，“商家加价销售茅台冰激凌的状态有可能会缓解，但短时间内茅台冰激凌供不应求的局面很难改善。”

“茅台的知名度叠加夏天冰淇淋这一热门品类，促成了茅台冰淇淋的火爆。”食品产业分析师朱丹蓬亦告诉记者，未来随着其他茅台旗舰店的落地以及分销体系的完善，这种加价代售的现象或不复存在。

(责编：申佳平、陈键)