记者 唐颖

2022年7月8日下午，交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。约谈要求，互联网道路货运平台要提高站位、正视问题，立即对压价竞争行为进行整改，着力规范平台收费行为，坚决消除超载超限、违规载客、运输违禁品等安全隐患，严格落实“阳光行动”民生实事部署要求，向社会公开抽成比例或会员费上限，采取切实有效措施，着力维护公平公正的市场秩序，着力维护货车司机合法权益，着力维护行业安全稳定发展大局。

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