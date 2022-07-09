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国家统计局：2022年上半年CPI同比上涨1.7% 

2022年07月09日09:30 | 来源：人民网
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制图：杨曦

人民网北京7月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年6月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。1至6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，6月份，我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，居民消费价格运行总体平稳。

从环比看，CPI由上月下降0.2%转为持平。其中，食品价格下降1.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI下降约0.30个百分点。食品中，受供应增加、物流好转和囤货需求减少等因素影响，鲜菜、鸡蛋、鲜果和水产品价格分别下降9.2%、5.0%、4.5%和1.6%；受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，猪肉价格继续上涨，涨幅为2.9%，比上月回落2.3个百分点。非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI上涨约0.32个百分点。非食品中，受国际油价上涨影响，国内汽油和柴油价格分别上涨6.7%和7.2%，涨幅比上月分别扩大6.1和6.6个百分点；服务消费有所恢复，飞机票和旅游价格分别上涨19.2%和1.2%，涨幅比上月分别扩大15.0和0.8个百分点，宾馆住宿价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要是去年基数走低所致。其中，食品价格上涨2.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.51个百分点。食品中，粮食、食用植物油、鸡蛋和鲜菜价格涨幅在3.2%—6.6%之间，鲜果价格上涨19.0%，猪肉价格下降6.0%。非食品价格上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约2.01个百分点。非食品中，汽油和柴油价格分别上涨33.4%和36.3%，飞机票价格上涨28.1%，涨幅均有扩大；教育服务和医疗服务价格分别上涨2.5%和0.9%，涨幅均与上月相同。

据测算，在6月份2.5%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.2个百分点，新涨价影响约为1.3个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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