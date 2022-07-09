人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

4家货运平台被约谈！交通运输部：立即整改压价竞争 规范收费

2022年07月09日10:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月9日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月8日，交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。

约谈要求，互联网道路货运平台要提高站位、正视问题，立即对压价竞争行为进行整改，着力规范平台收费行为，坚决消除超载超限、违规载客、运输违禁品等安全隐患，严格落实“阳光行动”民生实事部署要求，向社会公开抽成比例或会员费上限，采取切实有效措施，着力维护公平公正的市场秩序，着力维护货车司机合法权益，着力维护行业安全稳定发展大局。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
系统推进节能提效 加快钢铁行业转型升级
　　人民网北京7月9日电 （王绍绍）日前，工业和信息化部等六部门联合印发了《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，重点工业行业能效全面提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。 “钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是制造强国的重要支撑。…
交通运输部约谈4家互联网货运平台公司 要求立即对压价竞争行为进行整改
　　人民网北京7月9日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2022年7月8日下午，交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部