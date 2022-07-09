4家货运平台被约谈！交通运输部：立即整改压价竞争 规范收费
2022年07月09日10:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月9日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月8日，交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。
约谈要求，互联网道路货运平台要提高站位、正视问题，立即对压价竞争行为进行整改，着力规范平台收费行为，坚决消除超载超限、违规载客、运输违禁品等安全隐患，严格落实“阳光行动”民生实事部署要求，向社会公开抽成比例或会员费上限，采取切实有效措施，着力维护公平公正的市场秩序，着力维护货车司机合法权益，着力维护行业安全稳定发展大局。
(责编：王连香、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 系统推进节能提效 加快钢铁行业转型升级
- 人民网北京7月9日电 （王绍绍）日前，工业和信息化部等六部门联合印发了《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，重点工业行业能效全面提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。 “钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是制造强国的重要支撑。…
相关新闻
- 评论
- 关注