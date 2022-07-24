人民网信阳7月24日电 （焦磊）走进河南新县泗店乡余河村，沿地势而上的街道干净整洁，路边房屋整齐排列，家家户户门前宽敞平坦，道路另一边的小河清澈见底，围栏边修筑亭子供人休憩乘凉。

“以前村里没有污水管网，一下雨污水流到河里，高过岸边，连同河水反灌到村子里，臭不可闻。”余河村党支部书记余敦知说，后来依托示范区建设，设计了地下污水处理系统，整修、加高了河边围栏，再没出现过以前的情况了。

干净整齐的余河村。 人民网 焦磊摄

“我们结合地势，铺设了污水管道，在地势最低的地方修建了污水处理设施，采用太阳能微动力污水处理系统，有效地改善了农村污水随意乱排、不达标的现象，现在经过处理的生活污水达标后才可以排入河里。”新县乡村振兴局副局长邱正平说。

“颜值”提高的余河村是新县红色大别山乡村振兴示范区覆盖的六个行政村之一。2021年，示范区获得了国家乡村振兴局、财政部中央专项彩票支持欠发达革命老区乡村振兴工作资金5000万元，示范区包括田铺乡的田铺村、河铺村以及泗店乡的大畈村、余河村、计河村、邹河村共两个乡镇六个行政村。示范区建设项目主要包括红色旅游配套建设项目、农村特色产业配套设施建设项目、人居环境治理项目和小型公益性基础设施建设项目。2022年初，新县在全国首批40个示范区建设评估中获评A类等次，中央财政再奖补资金800万元，继续用于巩固提升示范区建设成果。

随着居住环境的改善，村民也自发规整自家房子，每家每户门口摆放的木柴、砖块等都井井有条，丝毫不影响公共空间。“环境好了，大家精神面貌也好了，村民把村子当自己家，有了建设的参与感。”泗店乡党委书记杨祯说。

乡村振兴的核心是以人为本，从人民的需求出发，才能真正建设好美丽乡村。“在项目规划和建设中，充分考虑了村民的诉求，村民真正需要什么，我们就做什么。”邱正平表示，为了满足村民健身的需求，村子建了一个小运动广场，每天晚饭后，家家户户包括隔壁村的村民都一起来跳广场舞，村子里的笑脸变得更多了。附近的村民表示：“大家晚上空闲时间，都会聚集在一起，跳广场舞的，打篮球的，走路的，溜娃的……热闹得很。”

产业旺则乡村兴。按照示范区规划，通过项目实施，进一步带动农村产业结构调整，示范引领培育农村经济产业向地方特色优势产业方向发展，带动绿色农业发展，增加农业总产值。

铁皮石斛丰收场景。受访方供图

基础设施建设的逐步完备，也给大力发展产业项目提供了坚实的土壤。

“草莓种植对水有很高的要求，种植规模上去以后对水的需求量很大，政府帮我们修了储水池，解决了用水难的问题。”罗成寨草莓基地负责人周厚江高兴地说。如今的草莓基地规模扩大，已经成了游客采摘旅游的好去处，带动了周边乡村游的发展。基地与19户贫困户签订到户增收项目协议，带动户均增收5000元以上；与计河、邹河两个贫困村合作发展集体经济，为当地群众提供就业岗位30余个，年临时用工3000余人次。产业发展带动群众就近就地就业，促进了社会稳定。

罗成寨草莓园负责人向研学游学生讲解草莓种植技术。受访方供图

“修建储水池的同时，修整了河道、山头，修筑了健身步道，采摘草莓的同时也可以到周边散步游玩，紧邻草莓园的绿康源研学游就是个不错的选择。”杨祯说，以前山头杂草丛生，堆满了建筑垃圾，通过环境整治，不仅促进产业发展，也美化了农村环境，还原了绿水青山。

绿康源研学游场景。受访方供图

在选取项目实施区域和规划项目内容时，示范区项目组综合考虑县域特色和资源禀赋，充分结合全域旅游发展布局，主动对接乡村整体规划和空间布局，围绕红绿古“三色”搭配，“红”字为首，优先考虑红色旅游资源丰富的乡镇，同时兼顾“绿”“古”元素，经过严格筛选，选取了田铺乡和泗店乡。

示范区内红绿旅游资源丰富，有田铺大塆古村落、许世友将军故里等多处景区，示范区以红色旅游示范带为主轴，以田铺大塆创客小镇、铁皮石斛产业园、绿康源观光农业生态园为基底，以特色种植和红色旅游市场为支撑，有效带动示范区发展的“两线三组团”的空间布局。示范区2021年共接待游客218万人次，实现旅游综合收入12.6亿元。

示范区不断放大乡村旅游、乡村产业的富民效应，2021年，示范区6个村村集体经济收入均突破10万元，同比增长13.5%；2个乡前三个季度农民人均可支配收入同比增长13.79%。

新县红色大别山乡村振兴示范区建设如火如荼，革命老区乡村振兴的画卷正徐徐展开。

(责编：王仁宏、高雷)