7月24日14时22分，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约495秒后，问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道，发射取得圆满成功。（记者黎云、张瑞杰）

7月24日，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。新华社记者 田定宇 摄

7月24日，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。新华社记者 郭程 摄

7月24日，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。新华社记者 郭程 摄

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