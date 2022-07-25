7月21日，在中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）2022年上半年可信云评估中，“人民云”荣获首批可信云·专有云成熟度能力要求——先进级认证。

评估现场。中国信通院供图

可信云认证由中国信通院和云计算开源产业联盟联合评估，是国内目前唯一针对云服务的认证体系，其核心目标是建立云服务商的评估体系，为用户选择安全、可信的云服务商提供支撑。其中，专有云因其安全专属特性，承载着财务系统、机密数据等关键业务系统，其成熟度分级评估对于云平台的使用方和提供方都至关重要。

5月20日，由人民数据管理（北京）有限公司与北京世纪互联宽带数据中心有限公司共同构建的“人民云”基础技术平台正式上线。该平台以云机房、云网络、云存储、云算力、云安全、云管理、云生态的全栈式服务能力，为各行各业的数字化转型提供全生命周期服务及解决方案。

“此次荣获专有云成熟度能力要求——先进级认证，是对‘人民云’整体云服务能力的肯定。”“人民云”负责人表示，未来，“人民云”将凭借完整的云服务体系及全方位的安全能力，服务各行各业助力数字化转型。

中国信通院始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要推动作用。

云计算开源产业联盟（OSCAR）于2016年3月成立，是由工业和信息化部信息化和软件服务业司指导，中国信息通信研究院联合多家云计算开源技术公司发起。

(责编：董童、李源)