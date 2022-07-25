震撼裸眼3D大屏看交行与海南自贸港共赢成长；在数字人民币体验区的机器人咖啡亭品尝“1元咖啡”；精妙数字屏了解“数智交行”带来的金融便利……第二届中国国际消费品博览会（以下简称第二届消博会）于7月25日至7月30日在海南海口开幕。交通银行以“科技+金融”的展现形式，让金融“上可入云端，下可接地气”，为消博会添亮点。

交通银行相关负责人介绍，该行作为第二届消博会的全球战略合作伙伴，充分发挥“国际化、综合化”优势，将金融服务融入消博会企业交易场景和个人金融消费场景中，在战略合作、配套活动、金融服务、志愿服务等方面全面助力，服务支持第二届消博会圆满举办。

展馆吸睛，金融黑科技为观展者打造新奇体验。进入迎宾大厅，首先映入眼帘的便是交通银行裸眼3D大屏。在这里，交行首位虚拟AI客户服务助手“姣姣”与2022年消博会吉祥物的互动演绎，生动展现了交通银行致力“乡村振兴、绿色金融、科技金融”的服务故事。交通银行作为数字人民币运营机构之一，以金融科技为突破口，不断构建多领域数字人民币生态应用，实现全国港口领域首单数字人民币结算业务，并在海南省实现了全国数字人民币签约缴税业务。在第二届消博会现场，交行不仅展示数字人民币最新成果，还推出“1元”体验数字人民币咖啡机、售货机、趣味盲盒抽取活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。

不止是数字人民币支付，在挂式触摸屏展示的“普惠金融系统”可以动态展示交行在全国范围内支持小微企业、涉农企业的情况。过往观展者还可进馆咨询何为“一分钟”测额、“一站式”融资服务。

一揽子综合服务，助力客商共享自贸港开放新机遇。第二届消博会期间，交通银行在全面升级市内核心网点服务和形象的基础上，发挥场景、科技优势，根据消博会海内外采购商、参展商跨境金融需求，以外贸新业态金融产品、线上化基础国际业务产品等，为企业提供跨境投融资、便捷开户等一站式金融服务。

交通银行构建了“自助+人工”“场内+场外”立体式服务网络，抽调业务骨干，分成若干个流动金融服务小组，深入各展馆及展商，通过携带便携式智柜设备，上门提供开卡开户等基础金融服务。交通银行还将为开户的采购商和参展商提供丰富的结算产品，并通过电子和远程服务手段，提供一站式账户服务。

消博会期间，交通银行聚焦参展商与采购商生产经营特点和实际融资需求，以本外币一体化账户和自由贸易（FT）账户为载体，综合运用供应链金融、REITs、跨境托管、跨境理财、跨境保险等领域产品服务创新，为参与消博会企业提供包括“在岸+跨境+离岸”的优质金融服务，帮助企业提高资金周转效率。

在数字人民币服务方面，交通银行为境内外采购商和参展商提供手机银行线上自助开立数字人民币对公钱包服务，为展会提供方便快捷的售票、采购和销售结算服务。

为保障各项志愿服务工作的专业性和效果，交通银行在行内招募了近百名人员组成志愿者队伍。连日来，志愿者队伍全部接受了会务礼仪、特色产品、会务磋商等专业培训，在现场保障展会顺利举行。

思想盛宴，两场金融论坛搭建深度交流平台。消博会期间，交行还将主办主题为“开放与发展——共享自贸港发展机遇”的交通银行跨境金融论坛和主题为“新消费·新金融·新市民——居民消费趋势发展”的消费金融论坛等特色活动，并将通过交通银行官方视频号全程直播，提供前沿行业信息，全方位展示交行的金融服务能力。

跨境金融论坛将于7月26日上午9点举行，交行将发布结合海南自贸港特色的跨境金融服务方案，并面向跨境金融业务需求参展商全面介绍产品亮点。圆桌论坛上，行业领军人物将围绕自贸港建设机遇、金融支持自贸港建设等热点话题贡献真知灼见，生动展现政府、银企多方高效多元的紧密合作和良性互动。

在7月27日上午10点举办的消费金融论坛活动上，交通银行将发布《新市民金融服务方案》，通过多项举措、多维度服务新市民“初来乍到”新需求。参会嘉宾将围绕“面对海量的新市民，地方政府如何把握新机遇”“交行如何创新发展新金融，满足居民消费新需求”“如何更好服务海南省建设国际旅游消费中心”等话题进行探讨交流。

特色体验专区，让逛展观众玩中享优惠。本届消博会期间，交通银行在各展馆共设立了七个展位，观展者可以通过“漫游消博、交个朋友”打卡集章活动游览交行展位，兑换精美礼品。

多措并举展示交行信用卡金融服务特色。交行在五个展馆分别设置了五个信用卡特色展位和体验区，分别应对着不同展厅内的主题：1号馆服务消费、旅居生活展区展示绿色低碳卡；2号馆时尚珠宝精品展区展示“蜜卡”；3号馆高端视频保健品展区展示白金系列卡；4号馆时尚生活、国际综合展区展示高达主题卡；8号馆国货精品展区内展示的则是国韵主题信用卡。

“交行信用卡服务全面覆盖各类消费人群，通过搭建不同消费场景、优化用卡环境等多项措施力促消费，不断提升人民群众幸福感和获得感。”据介绍，交行信用卡自创立以来，将方便实惠的金融服务渗透至广大持卡人生活的方方面面，发挥了信用卡作为连接金融供给侧与消费需求侧的“纽带”作用。目前，交行信用卡联动餐饮、零售、汽车等多个行业的企业和商户，构建了“包容开放、合作共赢”的金融生态圈。

在本次消博会上，交行将各个展厅串珠成链，在打造一站式金融服务的同时，加强逛展观众的玩享趣味性。消博会期间，逛展观众每前往一个交行展厅即可收集一个印章，集齐2、4、8个印章分别可兑换消博会纪念徽章、吉祥物盲盒、拉杆箱等礼品。

“交行自2010年成为上海世博会商业银行全球合作伙伴以来，积累了为重大展会提供金融服务的丰富经验，本届消博会我们也将提供专业金融服务，力争以高质量高标准服务质效助力第二届消博会圆满举办。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)