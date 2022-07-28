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交通运输部：全国交通网络总体畅通 主要物流指标稳中向好

2022年07月28日11:38 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会，介绍了物流保通保畅工作开展三个多月所取得的成效和下一步的重点工作。

交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，交通运输部会同各成员单位，坚持全国一盘棋，全力以赴做好物流保通保畅工作，取得了阶段性成效。重点体现在以下三方面：

一是全国交通网络总体畅通。全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭关停的高速公路收费站和服务区，干线路网的货车通行过度管控问题总体上得到有效解决；与4月18日相比，7月26日全国高速公路货车流量增长10.3%。

二是主要物流指标稳中向好。7月份以来，全国铁路货物发送量、公路货运量、监测港口完成货物吞吐量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别达到2019年同期的111.1%、95.6%、116.4%、103.7%和185.2%。

三是重点枢纽基本复工达产。7月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为13.98万标箱，持续保持正增长；浦东机场和白云机场恢复至正常水平。

下一步，交通运输部将充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，会同各成员单位督促指导各地严格落实物流保通保畅、“九不准”以及第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》有关要求，将重点做好以下工作：一是坚持问题导向，严防过度通行管控问题反弹；二是坚持精准对接，全力做好稳外贸稳外资工作；三是坚持跟踪保障，确保重点物资运输高效；四是坚持纾困解难，助力企业经营全面企稳向好；五是坚持久久为功，推进建立保通保畅长效机制。

(责编：王连香、吕骞)

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