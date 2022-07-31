本报记者 白紫微 吕中正 罗珊珊 曹文轩

7月30日，为期6天的第二届中国国际消费品博览会在海南海口闭幕，进场观众超28万人次。

共享开放机遇，共创美好生活。本届展会总面积较上一届增加近20%；60多个国家和地区的2800余个品牌参展；举办新品发布及展示活动177场，600多个全球新品首发首秀……本届消博会拓展开放合作新空间，为全球经济复苏提供增长动力。

更高水平开放

更多合作可能

今年上半年，中国外贸进出口逆势增长，货物贸易进出口总值同比增长9.4%。中国坚定不移推动更高水平对外开放，推动贸易和投资自由化便利化，在全球经济复苏乏力、贸易增长动能减弱的背景下，消博会的举办更具特殊意义。

“中国举办以消费品为主题的博览会，将对拉动消费、促进贸易和提振经济产生积极影响。”世界贸易组织副总干事张向晨表示，消博会和海南自由贸易港建设是中国全面深化改革、推进更高水平对外开放、实现经济高质量发展、促进全球经贸合作的重要举措。

“中国为全球企业提供巨大市场机遇。”联合国和世贸组织的合设机构国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克—汉密尔顿表示，国际贸易中心与中国国际进口博览会开展合作，帮助发展中国家的小微企业在中国市场寻找商机，希望未来与消博会一起探索更多合作可能性。

海南正加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。消博会的举办，彰显了中国充分发挥海南自贸港全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，为深化双多边及区域合作贡献力量。美中贸易全国委员会全球高级副会长马修·马古利斯认为，海南自贸港建设吸引了众多企业和人才。海南自贸港为全球企业带来绝佳发展机遇。

彰显消费活力

共享中国机遇

中国坚定实施扩大内需战略，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，消费规模不断扩大，消费结构持续升级。中国已成为全球第二大商品消费市场，超大规模市场优势更加凸显。

作为本届消博会主宾国，法国参展企业近50家，参展品牌近250个。消博会已成为重要的商务盛会，吸引了最重要、最知名的国际品牌。法国企业积极参加消博会，充分体现了中法贸易交流生机勃勃，以及双方在农产品、健康保健、时尚、电子等消费品行业的密切合作。

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示：“中国市场不仅是集团的发展引擎，也为数字化和美妆科技等领域提供了创新驱动力。”

“相比首届消博会，今年日本馆的展览面积更大，参展企业数量翻倍。”日本贸易振兴机构广州代表处首席代表清水显司说，日本企业把消博会视作寻求增长的机遇之地。

“我们看到了中国经济的强大韧性，也十分看好中国消费市场的发展潜力。”知名酒业集团帝亚吉欧相关负责人艾恩华表示，公司要把握中国构建新发展格局带来的机遇，积极改善业务布局，继续增加对华投资。

美国泰佩思琦集团旗下三大品牌携众多首发新品亮相，并以直播方式让消费者“云端”观展。泰佩思琦亚太区总裁杨葆焱说，近年来，泰佩思琦在中国发展态势良好，今年4月宣布在海南自贸港设立中国旅游零售总部。

专业服务机构毕马威亚太区负责人陶匡淳表示，消博会已成为推动全球商品和服务对接的桥梁，展现了中国超大规模市场带来的吸引力，全球优质产品在此集中展示，也为多国开展合作搭建了平台。

聚焦绿色消费

增强环保意识

多份研究报告肯定了中国绿色消费的新趋势。中国（海南）改革发展研究院发布的研究报告认为，中国消费结构升级的大趋势没有改变，以绿色消费为重点的新型消费亮点较为突出。安永会计师事务所发布《未来消费者指数》报告显示，在调研的24个国家中，中国消费者显示出更强的可持续发展意识。

以可回收材料搭建展台、研制环保材料产品、推出生物可降解外包装等，参展企业积极践行绿色消费理念，为展会带来不少绿色元素。戴尔科技集团推出使用可再生能源制造的XPS笔记本电脑，采用低挥发性有机物的水性漆涂层，减少了生产过程的烟雾污染。法国达能集团展区展示了一款借助碳捕捉技术制作的“智慧碳”概念饮料瓶，从源头减少二氧化碳排放，为饮料行业探索环保包装提供了解决方案。

《 人民日报 》（ 2022年07月31日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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