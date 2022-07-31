新华社济南7月30日电（记者王志、孙晓辉）记者从30日在济南开幕的2022中国算力大会上获悉，目前我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至今年6月底，我国5G基站数达到185.4万个，5G移动电话用户数超过4.5亿户，所有地级市全面建成光网城市，千兆光纤用户数突破6100万户。

良好的网络基础设施为算力产业发展奠定了坚实的基础。工业和信息化部副部长张云明表示，近年来工信部积极推进算力产业发展，并取得积极成效：算力基础设施持续夯实，算力总规模排名全球第二；算力政策环境不断优化，算力资源布局更加合理；算力融合应用加速涌现，算力产业生态逐步完善。

张云明说，产业界各方要顺应数字化发展趋势，把握算力产业发展规律，加快推进算力基础设施建设，着力构建以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破重点的新型信息基础设施体系。

在开幕式上，中国电信、中国移动、中国联通、浪潮、华为等算力龙头企业还签署了算力基础设施重点项目，启动建设10余个全国性数据中心及云网融合项目，总投资额近500亿元。

2022中国算力大会由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办，主题为“算赋百业 力导未来”。

(责编：袁勃、牛镛)

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