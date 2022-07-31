《“十四五”全国城市基础设施建设规划》发布实施
2022年07月31日08:21 | 来源：光明日报
小字号
原标题：《“十四五”全国城市基础设施建设规划》发布实施
本报北京7月30日电（记者邱玥）住房和城乡建设部联合国家发展改革委近日发布实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（以下简称《规划》），《规划》提出了“十四五”时期城市基础设施建设的主要目标、重点任务、重大行动和保障措施，以指导各地城市基础设施健康有序发展。
围绕构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，《规划》提出4方面重点任务：一是推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力；二是推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局；三是完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展；四是加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。
《规划》以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为立足点，着力补短板、强弱项、提品质、增效益，提出8项重大行动。一是城市交通设施体系化与绿色化提升行动。二是城市水系统体系化建设行动。三是城市能源系统安全保障和绿色化提升行动。四是城市环境卫生提升行动。五是城市园林绿化系统提升行动。六是城市基础设施智能化建设行动。七是老旧小区市政配套基础设施补短板行动。八是城市燃气管道等老化更新改造行动。
为切实加强城市基础设施建设、确保工作落地见效，《规划》从落实工作责任、加大政府投入力度、多渠道筹措资金、建立城市基础设施普查归档和体检评估机制、健全法规标准体系、深化市政公用事业改革、积极推进科技创新及应用等方面提出明确要求。
(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新数据新看点：我国算力发展水平总体逐步提升
- ——2021年，我国算力核心产业规模达1.5万亿元，关联产业规模超过8万亿元； ——截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台，算力总规模居全球第二； ——2021年我国数据中心存储总容量达800EB（1EB=10亿GB），全国先进存储使用占比约14%。 7月30日，2022中国算力大会发布我国首个中国综合算力指数和《中国算力白皮书》《中国存力白皮书》《中国运力白皮书》。…
- 评论
- 关注