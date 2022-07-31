原标题：千里淮河，入海之路更通畅

重大水利工程“家族”再添新成员！7月30日，位于江苏淮安、盐城境内的淮河入海水道二期工程开工，工程总投资438亿元，西起洪泽湖二河闸、东至滨海县扁担港，全长162.3千米，建成后将大幅提升淮河入海能力。

起源于河南桐柏山区，逶迤千里、蜿蜒东去的千里淮河，入海之路将更加通畅的同时，也将减轻淮河中游防洪除涝压力，减少洪泽湖周边滞洪区启用，改善苏北灌溉总渠以北地区排涝条件，为今后洪泽湖周边滞洪区调整创造条件，对保障流域经济社会发展具有重大意义。

防洪面临瓶颈，淮河需扩大洪水出路规模

淮河没有入海口吗？为何要建设淮河入海水道二期工程？

要捋清这些问题，就必须顺历史脉络“梳理”这条特殊又复杂的大河。曾经的淮河，原本是条独流入海的河流，滋润良田、泽被两岸。但另一条大河的“纠缠”改写了淮河的面貌——历史上曾多次改道的黄河夺淮入海，将裹挟的大量泥沙沉积在入海口河道，而黄河此后又改道离开淮河，从山东入海。淮河失去了直接的入海河道，只能经洪泽湖注入长江，通过长江入海。

但通过长江入海之路也非一片坦途。由于淮河地处我国南北气候过渡带，降水时空分布不均匀，降水集中在夏季且多暴雨。而淮河干流全长约1000公里，水系庞大，支流众多，但总落差仅约200米，加上河道弯曲狭窄，排水不畅，水系汇流至洪泽湖却多无法入海，导致淮河洪涝灾害频发。

鉴于此，自12世纪黄河南迁、夺淮入海以来，淮河旱涝灾害日趋频繁，一度被称为“中国最难治理的河流”，也是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。

经过70多年的治理，淮河流域洪涝灾害防御能力显著增强。其中，淮河入海水道一期工程等项目，把淮河下游的排洪能力由不足8000立方米每秒扩大到15270立方米每秒至18270立方米每秒，洪泽湖及下游防洪保护区达到100年一遇的防洪标准。

“但洪水出路规模依然不够，洪泽湖中低水位泄流能力偏小仍是淮河下游防洪面临的主要瓶颈。”水利部规划计划司副司长乔建华告诉记者，由于淮河下游入海通道泄流能力不足，在利用洪泽湖周边滞洪区滞洪的情况下，洪泽湖防洪标准才能达到100年一遇，尚达不到国家防洪标准规定的300年一遇要求。目前，淮河下游入江、入海的设计泄洪能力要在洪泽湖水位较高时才能达到，洪泽湖中低水位时，入江、入海、入沂的泄流能力较小，洪水出路严重不足。

因此，加快建设淮河入海水道二期工程，扩大淮河下游排洪出路，提高洪泽湖及下游防洪保护区防洪标准，减轻淮河中游防洪除涝压力，显得尤为迫切和必要。乔建华指出，开工建设淮河入海水道二期工程，是实现淮河安澜的重大举措。

减少滞洪区启用，淮河中游防洪压力将减轻

2003年，淮河入海水道一期工程建成通水，设计行洪流量2270立方米每秒。“二期工程是在一期工程已确定并形成的河道范围内，通过挖宽挖深泓道、培高加固堤防、扩建控制枢纽，使设计行洪流量扩大到7000立方米每秒。二期工程建成后，将进一步扩大淮河下游洪水出路，提高洪泽湖防洪标准和洪水调蓄能力，加快淮河中游洪水下泄、减轻淮河中游防洪压力。”江苏省水利厅规划计划处处长喻君杰表示。

作为淮河中下游结合部的巨型综合利用平原水库，洪泽湖承泄淮河上中游15.8万平方千米面积的洪水。目前，洪泽湖防洪标准为100年一遇，如果发生100年一遇以上洪水，需要采用非常分洪措施，下游地区将遭受不同程度洪灾。如发生300年一遇洪水，洪泽湖最大入湖流量为25700立方米每秒，超过现状总泄流能力的41%，非常分洪量将达38.3亿立方米，苏北灌溉总渠以北、白宝湖、里下河等地区将面临受淹风险，直接经济损失据估算将达2700亿元。

“可以说，如果没有淮河入海水道二期工程，洪泽湖一旦发生300年一遇洪水，给下游造成的经济社会损失将是难以承受的。”中水淮河规划设计研究有限公司规划一处副处长何夕龙介绍。

而且，洪泽湖目前的设计防洪标准，要在利用洪泽湖周边滞洪区滞洪的情况下才能达到。淮河入海水道二期工程建成后，不仅能帮助下游地区抵御特大洪水、减少灾害损失，而且将减少洪泽湖周边滞洪区的滞洪概率，可以局部使用或不用滞洪区。

水利部测算显示，淮河入海水道二期工程建成后，一旦发生百年一遇洪水，洪泽湖最高洪水位将比现状降低0.77米，洪泽湖周边滞洪区将减少滞洪量6.6亿立方米、滞洪面积440平方千米，受影响人口也将大为减少。

为提高淮河出海航道等级、增强运力创造条件

除了提高洪泽湖防洪标准、减轻淮河中游防洪压力，淮河入海水道二期工程还能为淮河出海Ⅱ级航道建设创造条件。

据了解，淮河中上游是我国重要矿产资源产地，煤炭、铁矿石、水泥灰岩储量丰富。江苏省沿海中部地区港口未来发展空间较大。从长远发展看，淮河沿线河南、安徽和江苏三省水运需求具有较大增长空间。

有专家指出，结合入海水道二期工程的建设开通淮河下游段航道，实现与海港的有效衔接，将显著完善和提升淮河流域的航运功能，促进淮河沿线地区统筹协调发展，也可为淮河生态经济带建设提供重要支撑。

目前，从航道等级来看，淮河出海航道在洪泽湖南线段现状基本达Ⅲ级标准；苏北灌溉总渠（高良涧船闸至京杭运河）段现状基本达Ⅲ级标准；京杭运河至六垛段达Ⅴ级标准；通榆运河段为Ⅲ～Ⅳ级航道；灌河段为Ⅲ级及以上航道；淮河入海水道段目前不通航。

“淮河入海水道二期工程项目在江苏、效益在全流域。江苏将坚持流域协同治理，把入海水道二期工程打造成为淮河流域的安全水道、江淮平原的生态绿道、苏北振兴的黄金航道。”江苏省水利厅厅长陈杰表示，淮河入海水道二期工程实施后，河道水域宽阔，水深条件优良，适当浚深，改扩建沿线枢纽和跨河桥梁可满足Ⅱ级航道通航要求，为提高淮河出海航道等级、增加运输能力创造了条件，对促进淮河流域沿线经济社会发展具有重要意义。（本报记者 陈 晨）

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“百年一遇”洪水并非每100年出现一次

“百年一遇”洪水是指这一量级的洪水在很长时期内平均每年出现的可能性为1％。而对于具体的100年来说，可能会不止一次出现，也可能一次都不会发生。多少年一遇，在专业上被称为重现期。根据过去实测或调查的数据资料，经过统计分析计算而得出的重现期，在表示洪水出现频率的同时，还可以用来衡量一场洪水的大小。（陈晨整理）

(责编：乔业琼、杨迪)

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