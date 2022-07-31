原标题：“三新”经济增速高于GDP增长

本报北京7月30日电（记者张翼）国家统计局29日发布最新数据，经核算，2021年我国“三新”经济增加值为197270亿元，比上年增长16.6%（未扣除价格因素，下同），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高3.8个百分点；相当于GDP的比重为17.25%，比上年提高0.17个百分点。

“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。“三新”经济增加值衡量的是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事“三新”经济生产活动创造的增加值。分三次产业看，2021年“三新”经济中，第一产业增加值为7912亿元，比上年增长6.6%，占比为4.0%；第二产业增加值为87499亿元，比上年增长19.1%，占比为44.4%；第三产业增加值为101859亿元，比上年增长15.3%，占比为51.6%。

按照国家统计局的指标解释，“新产业”指应用新兴技术直接催生的新产业、传统产业采用现代信息技术形成的新产业以及由于科技成果推动产业分化、升级、融合而衍生出的新产业；“新业态”指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态；“新商业模式”具体表现为将互联网与产业创新融合、把硬件融入服务以及提供消费、娱乐、休闲、服务的一站式服务，是高效并具有独特竞争力的商业运行模式。

(责编：乔业琼、杨迪)

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