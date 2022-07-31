原标题：8月天宇：赏年度第三大满月，看英仙座流星雨

新华社天津7月30日电（记者周润健）8月“天象剧场”大幕即将开启，不仅有年度第三大满月、土星冲日这样的“硬核影片”，还有北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨这样的“重磅大片”。

8月1日，火星合天王星，从地球上看去，两者相距很近。“届时如果天气晴好，我国感兴趣的公众可在1日至3日凌晨面向东方低空，以明亮的火星为参照，借助小型天文望远镜或双筒望远镜寻找天王星。”中国天文学会会员、天津市天文学会副秘书长许文说。

8月4日，适逢七夕节，这是民间传说中牛郎和织女一年一度“银河鹊桥会”的日子。如果天气晴好，当晚，我国感兴趣的公众可尝试寻找一下留下千古佳话的牛郎星与织女星，即使是都市中耀眼的霓虹灯也不能掩盖它们的光芒，而要想看到“银河鹊桥”，则需要到光污染少的地方。

一轮满月将于8月12日（农历七月十五）现身天宇，这是本年度第三大满月，届时只要天气晴好，我国各地公众可在当晚欣赏到这轮如镜圆月。

每年8月，作为北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨都会如约在温暖的暑期光临地球。今年的英仙座流星雨极大时间为8月13日凌晨，每小时的天顶流量预计可达100颗左右。

“不利因素是极大期间恰逢满月，明亮的月光会淹没稍暗的流星，让这场盛夏夜流星秀大打折扣。不过，英仙座流星雨即便受到月光的影响，也可以欣赏到很多较亮的流星，喜欢流星雨的发烧友还是不要放弃。”许文说。

8月15日，有着“指环王”美誉的土星将要上演冲日表演。“冲日前后，土星离地球最近，亮度也最高，是观测它的最佳时机。届时只要天气晴好，我国感兴趣的公众凭借肉眼或小型天文望远镜就能一睹土星风采。”许文说。

8月23日，一颗被称为“灶神”的小行星也将迎来冲日。“灶神星也叫第4号小行星，它是天空最亮的小行星，亮度达6等。本次冲日期间，灶神星的亮度可达5.8等，感兴趣的公众可以借助小型天文望远镜对其进行观测。”许文说。

8月28日，神秘的水星将迎来今年第五次大距，也是一次东大距，届时水星会在傍晚时分出现在西偏南方低空。“本次大距期间，由于水星的地平高度过低，观测难度较大。”许文说。

(责编：乔业琼、杨迪)

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