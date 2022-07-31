原标题：新华述评：巩固经济回升向好趋势 力争实现最好结果——落实中央政治局会议精神做好下半年经济工作系列述评之一

习近平总书记7月28日主持召开的中共中央政治局会议部署下半年经济工作时强调要“全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。

当前正处于经济恢复的关键时间点。要全面贯彻落实此次会议精神，把思想和行动统一到中央对经济工作的决策部署上来，齐心协力战胜前进中的风险考验，保持经济社会发展大局稳定，为党的二十大召开营造良好环境。

保持经济社会发展大局总体稳定

7月30日，第二届中国国际消费品博览会在海南收官。全球60多个国家和地区2800多个知名品牌参展，成为复杂形势下世界看好中国经济的生动写照。

事非经过不知难。今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。

从3月17日主持召开中共中央政治局常委会会议部署从严抓好疫情防控工作；到4月29日主持召开中共中央政治局会议，提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求；再到5月5日主持召开中共中央政治局常委会会议，进一步研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作……习近平总书记亲自指挥，统筹全局，果断决策，在关键时刻作出一系列重要指示，引领全国上下勠力同心、攻坚克难。

落实习近平总书记重要指示精神，各地区各部门一手抓防疫，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零；一手抓发展，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七大政策加快落地。

4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升——二季度我国经济顶住压力实现正增长，上半年同比增长2.5%，保持了经济社会发展大局总体稳定。

“中国市场投资价值独一无二”，近日一系列外媒文章聚焦中国经济，认为随着疫情得到控制和稳经济举措的落实，中国经济正在复苏。

环顾全球，世界经济增长放缓和乌克兰危机持续使得全球贸易和投资前景黯淡。今年上半年，中国货物进出口总额和实际使用外资同比分别增长9.4%和17.4%，为提振全球经济发展信心注入暖意。

今年以来，宝马、大众、现代、斯堪尼亚等纷纷加大在华投入，默克在张家港投资建设先进半导体一体化基地，阿斯利康在青岛新建生产供应基地并设立区域总部……外资持续加码布局，有力印证中国经济的韧性和超大市场吸引力。

保持经济运行在合理区间

在看到成绩的同时，也要清醒认识到，当前我国经济恢复的基础还不稳固，巩固向好势头还要付出艰苦努力，聚焦短板薄弱环节进一步形成政策合力。

由投资、消费构成的内需，是中国经济增长的“主引擎”。中央政治局会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，“财政货币政策要有效弥补社会需求不足”“货币政策要保持流动性合理充裕”。

国务院发展研究中心研究员龙海波说，当前我国通货膨胀率和财政赤字率都处于较低水平，外汇储备充足，下半年助力挖掘内需潜力，宏观政策仍有发力空间。

中国财政科学研究院院长刘尚希表示，政策形成合力，带动更多有利于创新和结构升级的有效投资。同时，把握好扩大消费和投资政策的内在关联，让二者形成相互牵引、相互带动的良性循环。

产业链和供应链是经济的命脉。今年上半年，按照党中央部署，出台了一揽子政策措施保障物流畅通、疏通产业链供应链堵点卡点，全力稳住市场主体、畅通经济循环。

此次会议进一步强调，要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

“继续扎实推进保链稳链工作，持续补齐短板弱项，破除瓶颈制约，强化风险防范，推动产业链供应链稳定畅通。”国家发展改革委高技术司副司长赵志丹说。

稳外贸稳外资事关经济全局、就业大局。会议指出，要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建“一带一路”高质量发展。

扎实推进高标准市场体系建设，进一步推进省以下财政体制改革；加快修订出台《鼓励外商投资产业目录》《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等专项政策……立足当前、着眼长远，今年以来一系列重大部署和政策，彰显中国经济加快构建新发展格局、锚定高质量发展的定力与信心。

巩固向好势头，必须兜牢民生底线。

会议作出明确部署，“着力稳就业稳物价”“要扎实做好民生保障工作”“要着力保障困难群众基本生活，做好高校毕业生等重点群体就业工作”。

就业是民生之本。今年以来，面对严峻就业形势，党中央把稳就业放在更加重要的位置，就业优先战略和积极就业政策落实落细，减负稳岗扩就业各项措施深入实施，上半年全国城镇新增就业654万人，完成全年目标任务的59%，与时序进度基本一致。

“下半年随着疫情形势好转和经济运行逐渐恢复，就业形势有望继续改善。”中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说。

确保把中央政治局会议的决策部署落实到位，汇聚稳增长的强大政策合力，在改革开放中释放增长潜力，下半年经济有望继续回升、运行在合理区间。

坚定信心做好自己的事

展望未来，受国际环境复杂严峻和国内疫情冲击等超预期因素影响，我国经济运行仍面临较多风险挑战。我们既要正视困难又坚定信心，保持战略定力，集中精力办好自己的事情，力争实现最好的结果。

习近平总书记在日前召开的党外人士座谈会上指出，“综合判断，我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。”

强大综合实力、超大规模的市场优势，中国经济韧性十足——

世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第二大消费市场，超14亿人口、中等收入群体超过4亿人、1.6亿多户市场主体……这是我们抵御各种风险挑战的底气所在。

聚焦高水平自立自强，建设强大而有韧性的国民经济循环体系，中国经济内生动力强劲——

从2012年到2021年，全球创新指数排名由第34位上升到第12位；2021年数字经济规模超45万亿元，稳居世界第二；今年上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资增长20.2%……中国特色自主创新道路越走越宽广。

巩固经济回升态势，力争实现最好结果，要充分调动各方面积极性。中央政治局会议要求，各地区各部门要切实负起责任，各级领导班子要以饱满精神状态开展工作，领导干部要敢为善为。经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

坚定信心走好自己的路，集中精力办好自己的事。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，亿万人民步调一致向前进，中国经济这艘巨轮就一定能够沿着高质量发展航道破浪前行、行稳致远。（记者韩洁、魏玉坤、王雨萧、邹多为）

(责编：乔业琼、杨迪)

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