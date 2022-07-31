原标题：中央网信办等部门重拳整治网络直播、短视频领域“色、丑、怪、假、俗、赌”乱象

记者7月30日从中央网信办获悉，今年4月以来，中央网信办会同相关部门开展为期三个月的“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动，集中整治“色、丑、怪、假、俗、赌”等违法违规内容呈现乱象，从严整治功能失范、“网红乱象”、打赏失度、违规营利、恶意营销等突出问题。专项行动期间，各直播、短视频平台积极开展自查自纠，针对问题全面深入整改，推动网络直播、短视频行业信息内容呈现面貌实现初步改观。

专项行动期间，抖音、淘宝、微信视频号等16家重点直播、短视频平台共处置违规直播间56.3万个，清理违规短视频235.1万条，关闭违规用户账号12万个，处置处罚违规主播、短视频账号21.86万个，推动网络直播、短视频行业信息内容呈现面貌实现初步改观。

整治期间，各级网信部门根据网民举报、督导检查、网上巡查发现的线索，依法查处存在信息安全管理漏洞、问题整改不及时不彻底的网站平台134件次，予以行政处罚1200余万元。其中，对存在传播色情引流、低俗庸俗、暴力谩骂、诱导打赏等有害不良信息问题的快手、哔哩哔哩、虎牙等平台，依法予以约谈、限期整改、责令关闭账号、罚款等处置处罚；对集纳传播淫秽色情、赌博等违法信息的葡萄美女直播、萌果直播等106个直播、短视频平台，依法予以下架关停，并将其经营主体纳入应用程序开发者黑名单。

据悉，下一步，网信部门将督促指导直播、短视频平台持续优化重点功能、规范重点环节、健全制度机制，不断加大对违法违规行为的打击力度，推动网络直播、短视频行业规范健康发展，更好维护人民群众合法权益。

(责编：乔业琼、杨迪)

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