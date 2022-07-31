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西藏今年上半年地区生产总值增长4.8%

2022年07月31日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：西藏今年上半年地区生产总值增长4.8%

中新网拉萨7月31日电 (贡嘎来松)2022年上半年西藏经济运行情况新闻发布会30日在拉萨举行。今年上半年，西藏高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，经济运行企稳回升，稳中有进。西藏实现地区生产总值973.24亿元(人民币，下同)，同比增长4.8%。

今年上半年，西藏总体经济运行良好。数据显示：第一产业增加值48.30亿元，增长0.3%；第二产业增加值354.31亿元，增长1.0%；第三产业增加值570.63亿元，增长7.0%。

西藏自治区统计局副局长蔡岷介绍，上半年，西藏累计接待国内外游客1717.4万人次，同比下降2.3%，降幅比1—5月收窄11.5个百分点。其中，接待入境游客5126人次，同比增长47.7%；接待国内游客1716.89万人次，同比下降2.3%。实现旅游总收入176.52亿元，同比下降1.7%，降幅比1—5月收窄14.8个百分点。

6月初，随着西藏自治区一系列消费政策的落地见效和旅游市场的逐步回暖，6月当月社会消费品零售总额增速比5月份提高10.3个百分点，带动了上半年社会消费品零售总额增速提升。上半年，西藏完成社会消费品零售总额351.65亿元，同比增长1.5%，增速比1—5月提高0.7个百分点。其中，4月同比下降4.1%，5月下降4.7%，6月由负转正，增长5.6%。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)
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