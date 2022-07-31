人民网北京7月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。

“总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

制造业采购经理指数降至收缩区间

7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49.0%。

——部分行业保持恢复态势。调查的21个行业中，有10个行业PMI位于扩张区间，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52.0%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。

——价格指数明显回落。受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.4%和40.1%，比上月下降11.6和6.2个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和产品出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱，本月采购量指数为48.9%，比上月下降2.2个百分点。

——生产经营活动预期指数位于扩张区间。近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，生产经营活动预期指数为52.0%，比上月下降3.2个百分点，继续位于扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于59.0%以上较高景气区间，行业市场预期总体稳定；而纺织业、石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业均连续4个月位于收缩区间，相关企业对行业发展前景信心不足。

本月制造业供需在6月份快速释放后有所回落，生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.5%，比上月下降3.0和1.9个百分点，均位于收缩区间。调查结果显示，反映市场需求不足的企业占比连续4个月上升，本月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。赵庆河说。

非制造业商务活动指数继续扩张

7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，低于上月0.9个百分点，非制造业连续两个月恢复性增长。

——服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。同时，保险、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数均有所回落，且位于收缩区间，行业市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为58.8%，继续位于较高景气区间，调查的全部行业业务活动预期指数均连续两个月位于临界点以上，服务业企业信心普遍回升。

——建筑业扩张加快。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1.0个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

综合PMI产出指数扩张有所放缓

7月份，综合PMI产出指数为52.5%，低于上月1.6个百分点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张，但步伐有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和53.8%。

(责编：杨曦、吕骞)

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