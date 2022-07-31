人民网济南7月31日电 （记者王震）在7月31日于山东济南举行的中国算力大会成果发布会上，工业和信息化部新闻宣传中心副主任赵荣贵发布了《2021-2022年中国算力建设网络传播分析报告》（下称《报告》）。作为首届中国算力大会的重要成果，《报告》全景展示了中国算力建设的网络传播情况，梳理了舆论对算力建设发展的评价，研判了算力建设发展的网络传播风险等问题。

《报告》从网络传播趋势、信息来源分布情况、地域传播声量、媒体传播高频词、热点话题榜单五个方面呈现了中国算力建设的网络传播态势。《报告》采用“系统+人工”相结合的方式，依托于工信部新闻宣传中心大数据舆情监测系统，对全国省（自治区、直辖市）和企业的算力建设综合传播力进行了评估。北京、上海、广东、浙江、湖北五省市的算力建设对外传播能力处于全国领先地位。其中北京作为首都，凭借政治、经济、文化、区位、传媒资源等方面得天独厚的优势，在算力建设的政策规划、行业实践、科研创新、城市圈协同发展等维度对全国其他城市起到了模范带头作用，以65分的综合传播力指数位列榜首。紧随其后的是上海、广东、浙江这些经济总体水平发达，且在数据中心建设等方面投入较大的省市。企业方面，中国移动、百度、阿里巴巴、中国联通、中国电信的综合传播能力处于第一梯队。

《报告》指出，在全球算力竞争日趋白热化的今日，我国在算力的国际竞争中愈发表现出强大的竞争力和独特优势。舆论普遍看好我国算力市场蕴含的巨大潜能，高度肯定算力建设对经济社会发展的协调和引领作用，并在算力的支持政策、战略布局、基础设施建设等核心议题上普遍予以积极评价。

《报告》指出，当下中国算力建设仍有不足，关键技术“卡脖子”仍是行业痛点，算力基础设施整体能耗和碳排放问题亟须重视；算力作为转换数据价值的生产要素，网络信息安全不容马虎；数据中心建设存在供需失衡、地域分配不均等问题亟待解决。进入2022年下半年，需重点关注以下三个方面：一是在技术“卡脖子”的竞争关口，一些关键技术有望获得突破；二是数据传输、存储的大幅增长，将对算力建设提出更高要求；三是集约化、规模化、绿色化的需求使得节能技术或将成为算力技术研发的重点方向。

算力承担着制造强国、网络强国战略的重任，支撑着数字经济发展的核心框架，驱动着经济社会数字化转型。在此时机下，《报告》结合国内政策导向、发展现状与舆论反馈，为算力产业提供了一份权威的、可参考、可借鉴的策略指导。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经