人民网济南7月31日电 （记者王震）7月31日，《山东一体化算力网络建设行动方案（2022-2025年）》在工业和信息化部、山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会上正式发布。

根据构建全国一体化算力网络协同创新体系要求，按照 “一年全面起势，两年重点突破，五年跨越领先”的数字强省总体思路，山东计划用4年时间，基本形成布局合理、绿色集约、互联互通、算力规模与数字经济增长相适应的全省算力网络发展格局，争创全国一体化算力网络国家枢纽节点，打造黄河流域区域经济高质量发展增长极。

山东省通信管理局局长张洪溢。主办方供图

据山东省通信管理局张洪溢局长介绍，《山东一体化算力网络建设行动方案（2022-2025年）》明确了4项具体目标：算力供给均衡合理、存力保障安全可靠、运力网络优质互联、算力网络应用创新。一是稳步提升全省算力规模，2025年全省数据中心总算力超过12EFLOPS，高性能算力占比达到40%，国产化算力达到90%；二是系统构建存力基础设施，2025年存力规模达到50EB，先进存储占比12%；三是持续夯实运力联接底座，到2025年，全面构建省会经济圈、胶东经济圈、鲁南经济圈3毫秒时延圈，16地市1毫秒时延圈，全省数据中心、核心传输站点实现SRv6核心路由器、全光交换（OXC）传输设备全覆盖，商务楼宇和产业园区实现OTN光接入终端全覆盖；四是深化推动算力网络应用创新，结合省内产业特点，到2025年打造20个可规模复制的算力网络标杆应用。

行动方案从“算力、存力、运力、应用”四个维度，明确了七大重点任务：首先，持续统筹优化算力建设布局。按照“2+5+N”的一体化算力网络总体布局，形成多元算力供给体系，稳步提升高性能算力占比，争取到2025年国产化算力占比达到90%以上。二是构建数据存力体系，构建以安全可信、绿色节能为核心的数据存力基础设施，实现数据中心核心数据100%灾备。三是筑强算力网络运力体系。提升新型数据中心网络互联支撑能力，加快构建全省一跳直达的数据中心直联网络，城市内数据中心互联单向时延小于1毫秒，城市群间数据中心端到端单向网络时延控制在3毫秒以下。探索建设一体化算力网络调度体系，加快完善济南、青岛国家级互联网骨干直联点建设，充分发挥一省“双枢纽”优势，进一步优化省内互联网架构，积极争取国家新型互联网交换中心落地山东。提升云边端协同水平，形成城市级分布式云计算能力，打造城市内1毫秒时延圈、城市任意地点的企业1毫秒内算力可得。四是提升算力网络赋能应用水平。赋能经济数字化转型，推动传统产业智能化升级，提升公共算力服务水平，增强算力需求集聚能力。五是推动算力网络产业创新发展，加强前沿探索和前瞻布局，推动先进技术研发应用，加快新型数据中心产业链协同，探索建立数据资源流通交易体系。六是促进绿色低碳算力网络发展，加快绿色节能技术应用，提升绿色能源利用水平，加快“小散老旧”数据中心改造升级。七是加强算力网络安全防护水平，全面加强网络安全保障水平，加快提升数据安全防护能力，提高安全生产管理水平。

为保障建设行动的顺利实施，将成立由省通信管理局、省大数据局、基础电信企业等组成的领导小组和推进机制，开展新型数据中心建设和评估标准的制定与实施，强化示范引领，强化人才培养，加强资金支持，加快构建一体化算力网络，赋能行业应用、催生新业态、促进生产力发展，为山东新旧动能转换、黄河流域生态保护和高质量发展提供高效支撑。

山东省高度重视算力基础设施建设，高规格成立了由省委书记、省长任双组长的数字强省建设领导小组，在全国率先出台省级新型数据中心创建标准，连续三年对集聚效应强、产业带动作用突出的数据中心进行奖补，统筹规划，强力推进，取得了显著成效。

根据工信部和省委省政府部署，山东省通信管理局组织全行业围绕数字强省战略，高水平布局5G网络、千兆光网，加快新型数据中心建设，新基建全面提速，数字赋能实力日益彰显。持续开展“双千兆”网络协同发展行动，上半年5G基站总数突破13万；千兆宽带用户达到631万户，10G PON及以上端口达到63.8万个，均提前完成全年目标；全省家庭千兆光纤网络覆盖率超过110%；开通济南、青岛国家级互联网骨干直联点，山东成为全国唯一“双枢纽”省份，极大提升了网间通信质量。统筹行业数据中心布局优化，加快技术设备升级，提高算力算效，全省算力发展指数处于全国领先水平。

(责编：王震、吕骞)

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