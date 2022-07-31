沪深交易所正式发布可转债交易细则
2022年07月31日09:27 | 来源：新华社
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原标题：沪深交易所正式发布可转债交易细则
为进一步规范上市公司可转换公司债券各项业务活动，推动可转债市场高质量发展，沪深交易所日前正式发布可转债交易细则，自2022年8月1日起施行。
此次发布的交易细则明确了可转债涨跌幅限制，即可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。交易细则增设了可转债价格异常波动和严重异常波动标准，规定了可转债异常交易行为的类型及相关监管措施。同时，交易细则还规定，在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，向投资者充分提示风险，切实保护投资者合法权益。
上交所和深交所相关负责人表示，交易细则立足可转债特点，优化交易机制，强化交易监管，在给予可转债合理定价空间的基础上强化风险防控，有利于防止过度投机炒作，推动可转债市场健康长远发展。（记者姚均芳、潘清）
(责编：乔业琼、杨迪)
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